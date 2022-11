Fundgrube Kleiderschrank: Die ein und andere „alte“ H&M-Klamotte wird hochpreisig gehandelt

Von: Stella Henrich

Wer bei H&M einkauft, geht mit kleiner Geldbörse shoppen. Die Ware ist zwar günstig, dafür aber nicht unbedingt etwas für die Ewigkeit. Dabei lässt sich so manches Stück der Modekette nach ein paar Jahren lukrativ verkaufen.

München ‒ Wer wie ein Star aussehen will, muss zur Modekette H&M gehen. Für günstiges Geld biete der Modehändler seinen Kunden trendige Fashion. Pop-Ikone Billie Ellish hat vor rund zwei Jahren sogar eine eigene Kollektion unter dem Motto „bequem und originell“ für H&M-Kunden entworfen. Denn alle wollen offenbar so aussehen, wie die US-Sängerin, deren Kollektion in Windeseile ausverkauft war. Ob die Mode der wandelbaren Singer-Songwriterin bereits im Wert gestiegen ist, wissen wir nicht. Doch soviel steht fest: Einige H&M-Teile werden heutzutage hoch gehandelt.

So beispielsweise die „Isabel Marant pour H&M“-Kooperation aus dem Jahr 2013. Die französische Modeschöpferin entwarf damals eine Kollektion im typischen Boho-Stil aus Wolle, Leinen und Maulbeerseide für den schwedischen Modekonzern. Wer ein Teil davon heute noch in seinem Kleiderschrank hängen hat, dürfte sich freuen. Allein für die Wendejacke in Silber bezahlen Fans inzwischen 294 Euro, berichtet RTL. Vor zehn Jahren ging das Designer-Modell beim Händler für 100 Euro über die Ladentheke. Und gehörte damit schon eher zu den hochpreisigen H&H-Artikeln. Eine fast doppelte Wertsteigerung brachte auch das schwarze Kleid aus Baumwollspitze. Es wird jetzt mit 159 Euro gehandelt. Ursprünglich zahlten die Kunden dafür 85 Euro.

Fundgrube Kleiderschrank: Karl Lagerfeld entwarf 2004 die erste H&M-Kollektion

Auch Karl Lagerfeld, Comme des Garcons und auch Jimmy Choo, der seine Schuhe, Mützen, Handtaschen und Sonnenbrillen in seinen Boutiquen auf sündhaft teuren Pflastern wie der Goethestraße in Frankfurt oder der Münchener Maximilianstraße normalerweise verkauft, haben für die Schweden einst designt und Mädchen-Füße in funkelnde Designer-Pumps und knappe Röckchen - wie wir sie von den Laufstegen in Paris kennen - gesteckt.

Modeschöpfer Karl Lauterbach entwarf als erster Designer für H&M im Jahr 2004 eine eigene Kollektion. (Symbolbild) © imago

Modezar Lagerfeld entwarf als erster Designer für H&M im Jahr 2004 eine ganze Kollektion. Kaum waren die Türen der Shops geöffnet, waren die Designer-Teile auch schon ausverkauft. Zu Preisen zwischen 14,90 Euro und 149 Euro gingen sie damals über die Ladentheke. Das günstigste Stück war ein T-Shirt des Modeschöpfers für knapp 15 Euro. Mittlerweile zahlen Fans für die Ware aus „zweiter Hand“ bis zu 85 Euro, berichtet Focus. Ein Seidenkleid zum Preis von 25 Euro wird bei eBay jetzt für bis zu 180 Euro gehandelt.

Es kann sich also hin und wieder lohnen, ein paar gute Stücke von Pop-Sängerin Billie Ellish zunächst im Schrank hängenzulassen. Und darauf zu vertrauen, dass auch ihre Teile nach ein paar Jahren deutlich teurer werden.