„Mogelpackung des Monats“: Aldi Nord vertuscht Preiserhöhung bei Schokolade

Von: Teresa Knoll

Die zweifelhafte Auszeichnung „Mogelpackung des Monats“ geht diesmal an Aldi Nord. Der Discounter versuchte, die Preiserhöhung einer Schokolade zu vertuschen:

Jeden Monat zeichnet die Verbraucherzentrale Hamburg ein Produkt mit dem Negativ-Preis „Mogelpackung des Monats“ aus. Zuletzt hatte es Schokolade von Aldi Nord getroffen: Durch Tricksereien bei der Verpackungsgröße und -schwere, soll eine Preiserhöhung verdeckt werden. Die Verbraucherzentrale erklärt, worin genau der Schwindel liegt:

Unternehmen Aldi Nord Gründung 1913 Umsatz 120 Milliarden Euro/Jahr (Stand: 2021) Sitz Essen

Aldi Nord erhält Preis „Mogelpackung des Monats“ – für Schokolade

Aufmerksame Kunden meldeten der Verbraucherzentrale, dass Aldi Nord etwas an der „Chocolat Amandes“ seiner Eigenmarke Moser Roth geändert hatte. Dabei handelt es sich um verschiedene Sorten gefüllter Schokolade, deren Inhalt von 184 bzw. 168 Gramm auf 150 Gramm geschrumpft ist. Die Packung selbst wirkt jedoch größer, da das Design laut Verbraucherzentrale Hamburg einfach in die Länge gezogen wurde.

Das allein wäre wohl noch nicht so schlimm. Allerdings wird der Kunde auch durch den heimlichen Preisanstieg an der Nase herumgeführt. Eine besonders dreiste „Mogelpackung des Monats“ waren die TUC Bake Rolls von Mondelez. Der Preis wurde versteckt auf mehr als das Doppelte angehoben.

Aldi Nord: Discounter erhöht heimlich Preis von Schokolade

Der alte Preis lag bei 1,59 Euro, jetzt kostet die Schokolade 1,49 Euro. Klingt erst mal nach einer Preissenkung. Doch wie erwähnt, ist die Füllmenge der Süßigkeit weniger geworden. Rechnet man nach, merkt man, dass die Chocolat Amandes je nach Sorte um bis zu 15 Prozent teurer geworden ist. Auch Orangensaft könnte in Supermärkten und Discountern demnächst teurer werden – das liegt allerdings an schlechten Ernten.

Zu der verdeckten Preiserhöhung kommt noch, dass an „wertgebenden Zutaten, insbesondere Marzipan“ gespart wurde, so die Verbraucherzentrale. In der Verpackung sind jetzt außerdem fünf statt vier Täfelchen Schokolade, sodass es auf den ersten Blick nach mehr aussieht.

„Mogelpackung des Monats“: Aldi Nord verteidigt sich

Und noch eine dreiste Masche geht mit dieser „Mogelpackung des Monats“ einher: Neue Preisschilder für die veränderte Verpackungsgröße konnten die Mitarbeiter der Verbraucherzentrale noch nicht finden, weder im Internet noch in der Filiale (Stand 5. Juni). Aber: Die alten, größeren Verpackungen würden jetzt für für 1,89 Euro statt 1,59 Euro verkauft.

Aldi Nord rechtfertigt sich gegenüber der Verbraucherzentrale Hamburg so: „Aus produktionstechnischen Gründen“ seien die Packungsformate „harmonisiert“ worden. „Von einer versteckten Preiserhöhung kann hier nicht gesprochen werden, da die Preise im ganzen Schokoladensortiment zuletzt gestiegen sind“, heißt es weiter. (resa)