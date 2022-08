Dreiste Trickserei: Rama-Becher wird zur Mogelpackung - weniger Inhalt, gleicher Preis

Von: Stella Henrich

In der Lebensmittelindustrie ist die Masche bekannt: Hersteller füllen weniger ab, bieten ihre Produkte aber zum gleichen Preis an. Jetzt sahnt der Hersteller von Rama auf diese Weise offenbar kräftig ab.

Hamburg ‒ Die Verbraucherzentrale Hamburg kürt die Marke Rama zur Mogelpackung des Monats August. Denn offenbar trickst der Hersteller Upfield „mal wieder die Verbraucher“ aus, berichten die Verbraucherschützer. Denn der Margarine-Konzern fülle nur noch 400 Gramm anstatt wie bisher 500 Gramm in seine Becher ab. Der Preis bleibe hingegen bei vielen verschiedenen Händlern konstant bei 2,19 Euro pro Becher. Somit entstehe eine „versteckte Preiserhöhung“ von 25 Prozent.

Besonders dreist an dieser Trickserei sei vor allem, dass die Dose gleich groß sei. Damit täusche Upfield mehr Inhalt vor, denn in die Packung hereinschauen könne der Verbraucher vor dem Kauf schließlich nicht, decken die Hamburger die Rama-Mogelei auf.

Mogelpackung aufgedeckt: Unternehmen weist auf drastische Kostensteigerungen hin

Das Unternehmen selbst rechtfertigt sich auf schriftliche Anfrage der Verbraucherschützer mit dramatischen Kostensteigerungen in seiner gesamten Lieferkette. „Wir möchten, dass unsere Produkte so erschwinglich wie möglich bleiben. Deshalb haben wir die Grammatur einiger unserer Produkte leicht reduziert“, teilt Upfield mit. Die Änderung sei auf den Verpackungen deutlich erkennbar. Der endgültige Verkaufspreis des Produkts liege immer im Ermessen des jeweiligen Einzelhändlers. Damit scheint die Angelegenheit für den Hersteller offenbar erledigt.

Wie beschrieben, ist uns diese Entscheidung nicht leichtgefallen und wir wollen Preiserhöhungen so gering wie möglich halten. Vor dem Hintergrund, dass wir die Entscheidung immer wieder hinterfragen werden und, dass neue Verpackungsverfahren zusätzliche Kosten verursachen würden, die wir nicht an die Verbraucher:innen weitergeben wollten, haben wir uns entschieden, die Bechergrößen vorerst beizubehalten.

Dreiste Mogelei: Der Preis für einen Becher Rama bleibt bei 2,19 Euro. Aber der Inhalt ist geschrumpft. Die Bechergröße wurde beibehalten. © Verbraucherzentrale Hamburg

Armin Valet von der Hamburger Verbraucherzentrale glaubt zunächst, dass viele Stammkunden den Schwindel gar nicht bemerken, „weil sie bei so einem bekannten Produkt nicht bei jedem Kauf die Füllmenge kontrollieren“, so Valet gegenüber Bild.de. Da hatte er sich ganz offensichtlich getäuscht. Denn die Masche ist so dreist bei den Verbrauchern angekommen, dass es in kürzester Zeit viele Beschwerden regnete. „So viele wie zu keinem anderen Produkt zuvor“, berichtet er bei Bild.de.

Mogelpackung des Monats August: Auch Rama-Rezeptur wurde verändert

Neben der geschrumpften Füllmenge habe Upfield auch die Rezeptur der Marke Rama verändert, beklagen die Hamburger auf ihrer Internetseite weiter. So ist das umstrittene Palmfett weiterhin auf der Zutatenliste zu finden. Der Slogan auf der Verpackung „100 % natürliche Zutaten“ sei allerdings irreführend. Denn es seien weiterhin Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren (E 471) in dem Streichfett enthalten.

Folgende Änderungen an Rama-Produkten wurden laut Hersteller vorgenommen:

Rama Der Klassiker, jetzt aus 100% natürlichen Zutaten hergestellt, von 500g auf 400g

Rama Balance, von 500g auf 450g

Übrigens führen immer mehr Marken die Verbraucher mit Mogelpackungen hinters Licht. Mit der sogenannten Shrinkflation (englischen Begriff für Schrumpfen und dem Wort Inflation) werden die steigenden Preise durch die Hersteller geschickt vertuscht. Erst kürzlich machte der Gummibärchen-Hersteller Haribo damit Schlagzeilen.

