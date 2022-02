Mogelpackungen des Jahres: Diese Produkte fallen durch

Nachhaltigkeit nur Marketing?

Auch heuer hat die Verbraucherzentrale Hamburg wieder die „Mogelpackung des Jahres“ gekürt. Doch ist es neben dem Verbraucher auch die Umwelt, die betrogen wird?

Hamburg - Seit 17 Jahren führt die Verbraucherzentrale Hamburg eine bundesweit einzigartige Mogelpackungsliste, heißt es auf ihrer Internetseite. Auf der Basis von Verbraucherbeschwerden werden dort versteckte Preiserhöhungen aufgelistet. Auch für 2021 stehen die „Gewinner“ fest.

Mogelpackungen: Nachhaltigkeit nur ein Marketing-Stunt?

Verbraucher haben ihre Stimmen abgegeben. Der Preis für die „Mogelpackung des Jahres“ geht an die „Paprika Sauce“ von Homann. Mehr als 50 Prozent der Stimmen gingen an die Sauce, schreibt die Verbraucherzentrale Hamburg. Die Homann Feinkost GmbH hätte demnach eine Design- und Namensänderung genutzt, um die Füllmenge des Produkts zu reduzieren. Der Handel hätte darüber hinaus teilweise sogar noch den Preis um bis zu 88 Prozent erhöht.

Das Produkt sei damit Spitzenreiter unter den fünf nominierten Kandidaten für die „Mogelpackung des Jahres 2021“ gewesen. Statt 500 Milliliter hätte Homann seit 2021 nur noch 400 Milliliter Sauce pro Glas abgefüllt. Gleichzeitig sei trotz geringerer Inhaltsmenge der Preis im Handel angehoben worden.

Mogelpackung 2021: Diese Produkte belegen die Plätze Zwei bis Vier

Auf den Plätzen zwei bis vier landeten einmal der KitKat-Sammelpack von Nestlé. Darin sei die Anzahl von vorher fünf Riegel auf vier reduziert worden. Der Preis blieb aber gleich. Es folgen Waffelblättchen von Bahlsen. Die wurden umbenannt in „Perpetum“ und die Füllmenge bei gleicher Verpackung reduziert. Zudem die „Rahm Soße“ von Knorr. Sie ist nun im 2er-Pack, anstatt wie vorher im 3er-Pack erhältlich. Jedoch blieb die Menge der einzelnen Packs gleich. Platz Fünf belegen die Waffelblättchen von Griesson - de Beukelaer. Ihre Verpackung hat sich vergrößert, der Inhalt aber nur um drei Gramm. Zusätzlich wurde der Preis erhöht.

Verpackungsmüll bei Mogelpackungen: Nachhaltigkeit spielt kaum eine Rolle

Wie die Verbraucherzentrale Hamburg schreibt, habe die Politik bislang nichts gegen diese Tricksereien unternommen. Sie fordert deshalb, Packungen bis zum Rand zu füllen, sofern das technisch möglich ist. Auch um den Verpackungsmüll zu reduzieren, würde eine solche Vorgabe helfen, meint die Verbraucherzentrale Hamburg. Nachhaltigkeit scheine beim Produktmanagement trotz anders lautender Beteuerungen der Hersteller offensichtlich kaum eine Rolle zu spielen.

Nachhaltigkeit: Wie gehen die ausgezeichneten Unternehmen damit um?

Doch wie gehen die mit dem Mogelpackung-Preis ausgezeichneten Unternehmen mit dem Thema Nachhaltigkeit und Verpackungen um? Auf der Internetseite von Homann gibt es die „grüne Welt von Homann“. Dort werden Tipps für einen nachhaltigen Lebensstil gegeben - aber was das Unternehmen selbst für mehr Nachhaltigkeit tut, liest man nicht.

Der KitKat-Hersteller Nestlé gibt bekannt: „Die Verpackungen unserer Produkte werden weiter verbessert mit einem noch stärkeren Fokus auf die Schließung der Stoffkreisläufe.“ Das Unternehmen würde sich auf die Punkte „Einsparung von Verpackungsmaterial“, „Verbesserung der Recyclingfähigkeit unserer Produkte“ und „Umstellung von Kunststoff- auf Papierverpackung“ sowie die „vermehrte Nutzung von Recyclingmaterial“ konzentrieren.

Das wollen die Unternehmen für mehr Nachhaltigkeit tun

Bahlsen gibt auf seiner Internetseite bekannt, dass „verantwortungsbewusste Verpackungskonzepte, die unsere Umwelt so wenig wie möglich belasten“, das Ziel bei der Gestaltung neuer Verpackungen sei. Bereits beim Entwurf neuer Verpackungen würden sie recycelte oder wiederverwertbare Materialien wählen. Zudem würden sie an der Reduzierung von Plastik und der Verpackungsmenge insgesamt arbeiten.

Auf der Seite von Unilever, der Muttergesellschaft von Knorr, findet man Tipps zum Recyceln von Verpackungen. In der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmen ist außerdem zu lesen: „Wir wollen und werden unseren Abfall reduzieren und innovative Wege finden, um Materialien zu reduzieren, wiederzuverwenden und wiederholt in einem Kreislaufsystem zu recyceln.“

Und bei Griesson - de Beukelaer steht: „Wir setzen bei unseren Verpackungen Recyclingmaterialien ein, wo es möglich ist. Wir verwenden FSC-zertifizierte Verpackungsmaterialien, bei dem der Frischfaseranteil aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammt. Es gibt noch einiges zu tun und wir arbeiten daran, immer einen Schritt weiterzugehen als nötig, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht.“

Das alles liest sich zwar schön, jedoch passt es nicht mit dem zusammen, was die Verbraucherzentrale Hamburg anprangert. Weniger Inhalt in den Packungen führt dazu, dass öfter Nachschub gekauft werden muss, was mehr Verpackungsmüll zur Folge hat.