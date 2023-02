Dringliche Warnung: Käse-Rückruf bei Aldi - Gesundheitsgefahr für Verbraucher

Von: Stella Henrich

Dieser Gratinkäse der Firma Hofburger befindet sich aktuell im Rückruf. Es könnten Fremdkörper im Produkt enthalten sein. © Screenshot: lebensmittelwarnung.de

Die Molkerei Milchwerke Oberfranken West ruft ihren geriebenen Hofburger Gratinkäse leicht aus dem Verkauf zurück. Das Produkt wurde in Filialen von Aldi Nord und Aldi Süd verkauft.

Meeder ‒ Die Molkerei Milchwerke Oberfranken West eG informiert über den Rückruf des Artikels „Hofburger“ Gratinkäse leicht“ in der 250g-Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 03. April 2023. Wie das Unternehmen jetzt auf seiner Homepage mitteilt, könne in einzelnen Fällen nicht ausgeschlossen werden, dass sich Kunststofffremdkörper im Produkt befänden. Verbrauchern wird dringend vom Verzehr abgeraten. Das Produkt wurde in Filialen von Aldi Nord und Aldi Süd verkauft.

Weitere Angaben zum Rückruf:

Hersteller Molkerei Milchwerke Oberfranken West eG Betroffenes Produkt Hofburger“ Gratinkäse leicht Mindesthaltbarkeitsdatun (MHD) 03.04.2023 Packungseinheit 250g-Packung Verkauft in Aldi Nord-Filialen in Datteln, Greven, Herten, Lingen, Barleben (Meitzendorf), Mittenwalde, Hann. Münden, Radevormwald, Rinteln, Salzgitter, Seefeld, Schloß Holte-Stukenbrock, Lehrte-Sievershausen, Weimar (Grammetal), Werl, Weyhe und Wilsdruff. Verkauft in Aldi Süd-Filialen in Mörfelden, Kirchheim, Rastatt, Mahlberg, Murr, Kleinaitingen, Ebersberg, Geisenfeld, Adelsdorf und Helmstadt Grund des Rückrufs Kunststofffremdkörper Rückfragen senden an verbraucher@milchwerke-oberfranken.com

Dringliche Warnung vor Hofburger Gratinkäse aus Oberfranken: Produkt bereits aus den Verkaufsregalen bei Aldi Nord und Süd entfernt

Die Molkerei Milchwerke Oberfranken West eG und die Lebensmittelhändler haben umgehend reagiert und die betroffene Ware sofort aus dem Verkauf genommen, heißt es auf der Webseite weiter. Verbraucher, die den betroffenen Artikel gekauft haben, können ihn in allen Aldi-Filialen gegen Erstattung des Kaufpreises - auch ohne Vorlage des Kassenbons - zurückgeben.

Verbraucherschützer warnen Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen, warnen Verbraucherschützer auf der Portalseite produktwarnung.eu. Verbraucher, die solche Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und verzehren, sondern in den Handel zurückbringen.

Von dem Rückruf ist ausschließlich der Artikel mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 3. April 2023 betroffen. Andere MHD des Gratinkäses sowie weitere Produkte der Molkerei Milchwerke Oberfranken West seien von dem Rückruf nicht betroffen. Die Molkerei Milchwerke Oberfranken West bedauert nach eigenen Angaben den Vorfall und entschuldigt sich bei allen betroffenen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

In den vergangenen Tagen wurde weitere Käsesorten aus dem Verkauf zurückgerufen. Verbraucher wurde auch in diesen Fällen gewarnt und gebeten, bei Symptomen wie Kopfschmerzen oder Fieber zum Arzt zu gehen.