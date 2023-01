Montags geschlossen: Erste Möbelhäuser führen „Energiespartag“ ein

Von: Teresa Knoll

Die Energiekosten machen dem Handel zu schaffen. Lesen Sie hier, welcher Möbelhändler seine Filialen sogar einen ganzen Tag in der Woche schließt, um Strom zu sparen:

Ehrmann hat sich dazu entschlossen, „Strom und Heizkosten einzusparen und so einen erheblichen Beitrag zu leisten, die wichtigen Einsparziele zu erreichen.“ Der Möbelhändler lässt seine Filialen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz dafür sogar einen ganzen Tag geschlossen. Aber es werden auch andere Maßnahmen zum Energiesparen umgesetzt.

HEIDELBERG24 verrät, an welchem Tag Möbel Ehrmann geschlossen bleibt und welche Stromsparmaßnahmen noch umgesetzt werden.

„Denn: die beste Energie ist die, die wir gar nicht erst verbrauchen“, wie es das Unternehmen auf seiner Website ausdrückt. Besonders in den großen Geschäften mit Tausenden Lämpchen und Lichtern macht ein sogenannter „Energiespartag“ durchaus Sinn. Der extreme Anstieg der Energiepreise solle dadurch ausgeglichen werden, der Energieverbrauch um zehn Prozent verringert werden. „Damit wir unsere Verkaufspreise stabil halten können.“ (resa)