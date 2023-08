Mückenschutzspray selbst herstellen: Wie man sich mit Hausmitteln schützt

Tipps für den Sommer

Um sich im Sommer vor Mücken zu schützen, braucht man keine chemischen Sprays. Mit Hausmitteln lässt sich Mückenschutzspray selbst machen.

München – Bei einem Grillabend oder nach einem Ausflug ins Freibad bleiben sie selten aus: Mückenstiche. Die meisten Menschen könnten wohl getrost auf die Plagegeister verzichten. Die Stiche sind nicht nur unangenehm, sondern können unter Umständen auch gefährlich sein. Besonders da sich mit der Tigermücke eine Art ausbreitet, die exotische Krankheiten übertragen kann. Wer sich vor ihnen schützen möchte, muss keine chemischen und oft teuren Sprays kaufen. Denn Mückenschutzsprays lassen sich mit Hausmitteln selbst herstellen – alles, was man braucht, sind drei Zutaten.

DIY-Mückenschutzspray: So schützt man sich mit Hausmitteln vor Stichen

In den meisten Rezepten ist Alkohol ein wichtiger Bestandteil für das Mückenschutzspray, dieser lässt sich beispielsweise in der Apotheke kaufen. Alternativ kann man auch hochprozentigen, klaren Alkohol wie etwa Wodka verwenden. Außerdem braucht man laut dem Haushaltsportal myhomebook.de noch ätherisches Öl, zum Beispiel aus Lavendel oder Zitronengras, sowie abgekochtes oder destilliertes Wasser. So wird das DIY-Mückenschutzspray für ein 100-Milliliter-Fläschchen hergestellt:

Vier Esslöffel des Alkohols in die Sprühflasche füllen.

Anschließend einige Tropfen des ätherischen Öls hinzufügen.

Abschließend wird das Fläschchen mit dem abgekochten oder destillierten Wasser aufgefüllt.

Selbstgemachtes Mückenschutzspray aus Hausmitteln: Es geht auch ohne Alkohol

Auch wenn das selbstgemachte Mückenschutzmittel keine chemischen Inhaltsstoffe beinhaltet, sollte es nicht von Kindern und Personen mit sensibler Haut verwendet werden. Für diese Personen lässt sich das Rezept jedoch anpassen. Laut dem Nachhaltigkeitsportal utopia.de kann Hamameliswasser alternativ zu Alkohol und Wasser verwendet werden. Das Hamameliswasser ist beispielsweise in der Drogerie erhältlich. Für diese Variante des Sprays werden 150 ml des Wassers ebenfalls einige Tropfen ätherische Öle hinzugefügt.

in einer Studie wurde zudem herausgefunden, dass Mücken sich von bestimmten Gerüchen vertreiben lassen. Wer sich auch im eigenen Garten schützen möchte, kann dort mit einigen Hausmitteln wie Kräutern gegen Mücken vorgehen. Während man sich unterwegs mit dem Mückenschutzspray vor den Plagegeistern schützen kann und im schlimmsten Fall mit einem Stich davonkommt, sind Ausflüge im Sommer an den See oft deutlich gefährlicher, tödliche Badeunfälle in deutschen Gewässern häufen sich. Weniger gefährlich ist es hingegen, sich ein Eis zu holen. Um die beste Eisdiele zu finden, verrät eine Italienerin ihre Tipps.

