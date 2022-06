Rückruf bei Müller: Hersteller warnt vor DIY-Produkt - „Unerwartete Brandereignisse“

Von: Raffaela Maas

Wegen Brandgefahr hat Müller nun den Rückruf eines Wachs-Liners von Rayher gestartet. Verbraucher sollen die Nutzung umgehend einstellen.

München - Do it yourself (kurz: DIY) liegt voll im Trend und das nicht ohne Grund. Ob zum Aufpeppen der eigenen vier Wände, zur Bespaßung der Kinder oder zum Verschenken an die Liebsten: DIY bietet unendlich viele Möglichkeiten, um sich kreativ auszuleben. Doch Hobby-Bastler sollten jetzt aufmerksam sein. Denn der Drogeriemarkt Müller ruft wegen Brandgefahr den „Wachs-Liner Brillant Gold“ von Rayher zurück.

Rückruf bei Müller: Wegen Wachs-Liner droht Brandgefahr

Wegen Brandgefahr ruft Müller jetzt einen Wachs-Liner von Rayher zurück. © Rayher Hobby GmbH

Der Grund für den vorsorglichen Rückruf ist laut Hersteller eine falsch abgefüllte Farbe. „Unter Umständen kann es beim Anzünden der mit dem Wachs-Liner Brillant Gold verzierten Kerzen zu unerwarteten Brandereignissen kommen“, teilte Müller auf der eigenen Internetseite mit.

Hersteller: Rayher Hobby GmbH Produkt: Wachs-Liner Brillant Gold Verkaufszeitraum: 24.02.2022 – 02.06.2022

Produktrückruf wegen Brandgefahr: Müller warnt Kunden vor Benutzung

Kundinnen und Kunden sollen die Verwendung des betroffenen Produkts umgehend einstellen und Kerzen, die mit dem Wachs-Liner bereits verziert wurden, keineswegs anzünden. Stattdessen bietet Müller in diesem Fall eine Rückgabe des Produkts an. Verbraucher können das betroffene Produkt in jeder Müller-Filiale zurückzugeben. Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet, so Müller.

