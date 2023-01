Muskelkater lindern und vorbeugen: Wie er entsteht und was sie nicht tun solten

Von: Yannick Hanke

Wer kennt es nicht? Nach sportlicher Ertüchtigung kommt es zum Muskelkater. Die Schmerzen können jedoch gelindert werden. Oder ihnen wird direkt vorgebeugt.

Berlin – Es zwickt und zwackt? Nach der Sporteinheit macht sich Muskelkater bemerkbar? Das kennen wohl allein in Deutschland Millionen von Menschen. Mitunter kann der Muskelkater auch mehrere Tage anhalten. Alles fürs gute Gewissen, wird sich manch einer sagen. Schließlich sollte den Schmerzen ein intensives Training vorausgegangen sein. Oder etwa nicht?

Was es mit dem Muskelkater nach einer extremen Sporteinheit auf sich hat und wie man im Optimalfall damit umgeht.

Woher hat der Muskelkater seinen Namen und wodurch wird er verursacht?

Der Begriff „Muskelkater“ stammt wahrscheinlich vom griechischen Wort „Katarrh“ ab. Das lässt sich in etwa mit „herunterfließen“ übersetzen. In der Medizin steht Katarrh dabei für eine Entzündung der Schleimhäute. Das Wort meint damit also ursprünglich eine „Muskelerkältung“. Der Begriff Muskelkater hat sich im allgemeinen Sprachgebrauch jedoch längst manifestiert.

Hierbei treten kleine Risse, sogenannte Mikrorupturen, in dem beanspruchten Muskelgewebe auf. Durch diese dringt Wasser und verursacht kleine Ödeme. Und durch das Wasser beginnt sich der Muskel auszudehnen. Das Resultat ist der wahrgenommene Schmerz. Vor allem dann, wenn man lange nicht mehr aktiv war oder aber eine neue Belastung ausprobiert wird. Dann ist die Muskulatur nicht auf den Reiz vorbereitet und besagter Muskelkater lässt grüßen.

Geringerer Muskelkater bei regelmäßigem und hartem Training – laut Experten

Doch auch ruckartige Bewegungsabläufe oder ein Mangel an Nährstoffen und Mineralien können Muskelkater verursachen. Vor allem Trainingsanfänger leiden nach den ersten Workouts unter Schmerzen in den belasteten Muskelgruppen. Der Muskelkater tritt dabei meist ein bis zwei Tage nach der Belastung auf.

Beim Phänomen Muskelkater würde es sich laut Professor Stephan Geisler „wahrscheinlich um molekulare Umbauprozesse, die dem Ziel dienen, neue Strukturen aufzubauen“, handeln. Dementsprechend rät der Experte auch, diesem Prozess etwas Zeit zu geben. Und: „Je öfter und härter Sie trainieren, desto geringer wird der Muskelkater in der Regel ausfallen“, weiß Geisler Betroffene ein Stück weit zu trösten.

Garantiert Muskelkater auch ein Muskelwachstum?

Tritt Muskelkater auf, ist das ein Indikator für ein ordentliches Training der Muskeln. Eine Garantie für ein Muskelwachstum stellt Muskelkater hingegen nicht dar. Vielmehr bedarf es für einen gezielten Muskelaufbau einer Kombination aus richtiger Ernährung und kontinuierlicher Gewichtssteigerung beim Training. Heißt auch: Krafttraining ohne anschließenden Muskelkater kann ebenso effektiv und bedeutsam für den Muskelaufbau sein.

Ist Sport trotz Muskelkater ratsam?

Wer unter Muskelkater leidet, der kann zunächst einmal Sport betreiben. Doch gilt folgende Faustregel: Verspürt man nach dem Sport Muskelkater, sollte die nächste Trainingseinheit etwas angepasst werden. Wichtig ist auch, das Aufwärmen nicht zu vernachlässigen. Grundsätzlich braucht der betroffene Muskel Erholung, um die durch das Training entstandenen kleinsten Schäden zu reparieren und den Muskel wieder aufzubauen.

Der betroffene Muskel beziehungsweise die betroffenen Muskelgruppen sollten nicht gedehnt werden. Denn in diesem Fall bleibt die gewünschte Wirkung aus. Im schlimmsten Fall geht die Leistungsfähigkeit sogar zurück. Der Muskel wird also nur unnötig geschwächt. Und: Es kann auch zu Zerrungen oder Muskelfaserrissen kommen. Wenn der Schmerz aber auch nach der Regenerationsphase anhält, dann sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Wann ist bei einem Muskelkater besondere Vorsicht geboten?

Beim Muskelkater ist je nach Situation auch Vorsicht geboten. Das gilt vor allem dann, wenn der Muskel am Ursprung oder Ansatz schmerzt und damit in den Bereichen, wo er mit den Knochen verbunden ist. Das ist nämlich ein sicheres Zeichen für eine deutliche Überlastung. Von einem unbedenklichen, leichten Muskelkater ist wiederum die Rede, wenn es auf Druck am „Muskelbauch“ weh tut. Also dort, wo der Muskel am dicksten ist.

Was gegen einen Muskelkater hilft

Die Frage aller Fragen: Was hilft denn eigentlich gegen einen Muskelkater? Um diesen wieder etwa rascher loszuwerden, empfehlen Experten auf jeden Fall wohldosierte Bewegung. Dadurch wird die Durchblutung erhöht, die geschädigten Muskelpartien heilen schneller. Hierzu zählen etwa lockere Laufeinheiten, Spaziergänge, Schwimmen oder Radfahren. Für gereizte Muskeln entspannend sind aber auch:

warme Umschläge

heiße Bäder

Saunabesuche

Eisbäder

Wechselduschen

Lymphdrainage (spezielle Art der medizinischen Massage)

Wellnessanwendungen, die zugleich auch den Stoffwechsel ankurbeln.

Was sollte bei Muskelkater auf keinen Fall getan werden?

Auf Stretching-Einheiten der betroffenen Körperpartien sollte bei Muskelkater besser verzichtet werden. Einen Ratschlag, den der Sportmediziner Rüdiger Reer in der Apotheken Umschau gibt. Muskelkater heiße schließlich: Der Körper ist dabei, kleine Verletzungen der Muskelfasern zu reparieren. Und: „Wenn ich dann noch eine intensive Dehnung draufsetze, vergrößere ich die Schädigung der Muskeln“, so Reer.

Generell sollte beim Stretching behutsam vorgegangen werden. Die Übungen sollten dementsprechend nicht zu schnell und nicht zu ruckartig durchgeführt werden. Wer dabei Schmerz empfindet, der kann einen Rückschluss darauf ziehen, dass die Dehnung zu intensiv war. Doch sollten bei Muskelkater auch Massagen vermieden werden. Knetet man zu viel oder zu stark, reizt das die Fasern ebenfalls noch mehr und verschlimmert womöglich die kleinen Rissverletzungen darin. Es gilt: Bestenfalls sehr sanft massieren. Und auf gar keinen Fall eine Stretching-Einheit einlegen.

Wie lassen sich Muskelkater und Muskelverletzungen vorbeugen?

Vorbeugen lässt sich Muskelkater natürlich auch. Und zwar am besten dadurch, dass die entsprechenden Muskeln und Bewegungsabläufe regelmäßig trainiert werden. Durch diese Anpassungsprozesse reduziert sich der durch den Muskelkater ausgelöste Schmerz.

Damit jede Art von Muskelverletzungen vermieden werden kann, ist es wichtig, sich entsprechend aufzuwärmen. Dafür sind 20 Minuten Joggen gut geeignet. Zudem ist es sinnvoll, Muskeln immer paarweise zu trainieren. Wer beim Fußball vor allem den vorderen Oberschenkelmuskel beansprucht, kann mit einem gezielten Training des Gegenspielers an der Rückseite einseitiger Belastung vorbeugen. Eine wichtige Rolle kann auch die Wahl der entsprechenden Kleidung spielen. So sollten (Hobby-)Sportler die Muskeln, vor allem in der kühleren Jahreszeit, adäquat vor dem Auskühlen schützen.

Wie lange hält ein Muskelkater an?

Bleibt abschließend noch die Frage zu klären, wie lange so ein Muskelkater eigentlich andauern kann. Das hängt von der Intensität der zuvor ausgeübten Trainingseinheit ab. „In der Regel dauert es zwei bis sechs Tage, je nach Anstrengung. Tritt der Muskelkater nach einer Extrembelastung auf, wie etwa einem Marathonlauf, kann es sechs bis sieben Tage dauern“, so Herbert Löllgen, Facharzt für Innere und Sportmedizin, gegenüber fitbook.de. Damit sollten alle Fragen rund um Muskelkater umfassend beantwortet sein.