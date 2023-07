Paket mit Handy für Tochter verloren – Hermes-Reaktion empört Mutter: „Unverschämtheit“

Von: Helmi Krappitz

Wir kennen es alle: Ein Paket kommt nicht an. Die Versicherung verspricht eine Werterstattung, doch Hermes wollte bei einem 400-Euro-Handy nur einen Bruchteil zahlen.

München/Schneverdingen – Verloren, geklaut und einfach nicht mehr auffindbar: Pakete kommen aus unterschiedlichen Gründern immer wieder nicht beim Empfänger an. So erging es auch Heike Preuß, die ihrer Tochter ein Handy zugeschickt hatte. Trotz versicherter Sendung wollte Paketdienstleister Hermes ihr nur knapp 16 Euro erstatten. Dem NDR-Format „Markt“ schilderte sie ihre Empörung.

Hermes-Paket: Handy für 420 Euro verloren

Die 53-Jährige kaufte ihrer Tochter ein Handy, deponierte es sicher in Luftpolsterfolie und Verpackung und schickte es mit Sendungsverfolgung und Versicherung ab. Die Quittung mit der Sendungsnummer bewahrte sie auf – zum Glück. Denn das Paket kam nie am Ziel an.

Auf der Hermes-Internetseite steht, dass der Versanddienstleister bis zu einem Höchstwert von 500 Euro haftet, darunter würde das 420-Euro-Handy fallen. Nach Ausfüllen einer Verlustmeldung zeigte sich Hermes jedoch weniger kooperativ. „Jetzt ist das Handy irgendwo in der Hermes-Welt endgültig verloren gegangen. Ich möchte aber mein Geld zurück“, sagte Preuß. Drei Wochen nach Absendung meldete sich Hermes das erste Mal bei ihr.

„Unverschämt“: Hermes will nur Bruchteil des Warenwerts erstatten

Doch dann kam der Schock: In der Hermes-Mail schrieb der Dienstleister, dass sie die Haftung für nicht erfolgte Lieferung nach Gewicht ermitteln würden: Ergibt einen Betrag in Höhe von gerade 16,28 Euro. „Ich bin aus allen Wolken gefallen“, sagt Preuß. Es sei „unverschämt“ ein Handy im Wert von über 400 Euro mit einem so mickrigen Betrag begleichen zu wollen.

Dennoch: „Die Berechnung nach Gewicht ist rechtens. Die Paketdienstleister verzichten aber darauf, wenn ein Wertnachweis erbracht und das Paket ordnungsgemäß versendet wurde“, erklärte Jörg Schwede, Rechtsanwalt für Vertragsrecht dem NDR.

Hermes-Haftung: Wertnachweise immer aufheben

Im Fall des verlorenen Handys lag eine Rechnung und somit ein Wertnachweis vor. Nachdem sich „Markt“ an Hermes gewendet hatte, bekam die 53-Jährige allerdings urplötzlich die 420 Euro Handywert erstattet. „Auf einmal ist alles super gelaufen“, sagt Preuß. „So konnte Hermes zu einem kulanten Abschluss kommen.“

Ratsam ist es also immer, Rechnungen der Ware und Versandquittungen aufzuheben. Um Diebstähle zu vermeiden, sollte man die Sendungen immer so verpacken, dass der Inhalt nicht erkennbar ist. Bei einem Wert über 500 Euro bietet sich eine Paketversicherung an. Das verspricht aber nicht, dass Pakete wie erwartet zugestellt werden. (hk)