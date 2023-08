Mysteriöses Wellen-Symbol bei Whatsapp: Was es damit auf sich hat

Von: Stefanie Lipfert

Der Messenger-Dienst Whatsapp stellt eine neue Funktion für die Beta-Version vor. Hinter dem unbekannten Wellen-Symbol steckt eine Neuheit für Gruppenchats.

Kassel – Der Messenger-Dienst Whatsapp hält für seine Nutzer immer wieder neue Updates und Features bereit. Doch seit neustem taucht ein mysteriöses Symbol auf. Viele Nutzer können es zunächst nicht zuordnen. Was steckt dahinter?

Wellen-Symbol bei Whatsapp: Das steckt dahinter

Sprachnachrichten bei Whatsapp erleichtert den Austausch mit Freunden und Bekannten immens. Noch nie war es so einfach, eine Menge an Informationen an andere zu versenden - ganz ohne lästiges Tippen von langen Textnachrichten. Um bei Whatsapp Sprachnachrichten aufzunehmen, muss das Mikrofon-Symbol gehalten werden. Nach Angaben des Technikportals Techbook arbeitet Whatsapp an einer neuen Funktion für die aktuelle Beta-Version für Android: Voice Chats für WhatsApp-Gruppen.

Whatsapp ist einer der beliebtesten Messenger-Dienste in Deutschland. © IMAGO/Adrien Fillon

Das mysteriöse Wellensymbol taucht in Gruppenchats anstatt des bekannten Kamerasymbols auf. Diese neue Funktion soll für vereinfachte Videoanrufe sorgen. Somit sei es möglich, mit mehreren Leuten gleichzeitig ein „Gruppentelefonat“ zu führen, ohne vorab einzelne Kontakte auszuwählen.

WABetaInfo berichtet, dass mit der neuen Funktion bis zu 32 Personen an einem Video-Call teilnehmen können. Lediglich Whatsapp-Nutzer der Version 2.23.16.19 kommen in den Genuss des neuen Gruppen-Features. Nicht mehr wie sonst werden alle Gruppen-Mitglieder separat angerufen.

Wellen-Symbol bei Whatsapp: Choice-Chat-Room für Whatsapp-Gruppen

Bei der Gruppen-Version handele es sich jedoch nicht um einen Anruf im klassischen Sinne. Vielmehr handele es sich dabei nach Angaben von Techbook um einen Choice-Chat-Room, in dem die Gruppenmitglieder beitreten können und denen weitere Optionen in der Benutzeroberfläche zur Verfügung stehen. Dies sei etwa vergleichbar mit den Sprachkanälen bei Discord.

Nach dem Auswählen des Wellen-Symbols bekommen Mitglieder eine Benachrichtigung, wenn der Voice Chat gestartet ist und können dem Gespräch beitreten. Wie die normalen Whatsapp-Calls sind auch die neuen Voice-Chats Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Nach Angaben von Techbook ist jedoch unklar, wann alle Whatsapp-Nutzer auf die neue Funktion zugreifen können.

Stille Push-Benachrichtigungen

Große Gruppen

Flexibilität

Zeitbegrenzung

Wellen-Symbol bei Whatsapp: Vorteile für den Gruppenchat

Die neue Funktion für Gruppenchats bringt auch einige Vorteile mit sich: Nach Angaben von WABetaInfo enden ungenutzte Voice-Chats automatisch nach 60 Minuten. Auch neu: Teilnehmer werden über eine Push-Nachricht informiert. Dabei zeige ein Miniaturbild auf dem Gruppensymbol den laufenden Sprachchat an.

Ein Update des Messenger-Dienstes Whatsapp verursacht viel Ärger bei den Nutzern. Das Update führte zu zwei großen Veränderungen der Emoji-Tastatur. (sli)