Nachtcremes im Öko-Test – sieben Marken sind „sehr gut“

Von: Marten Kopf

Wer der Regenerationskraft der Haut allein nicht traut, hilft vielleicht mit einer Nachtcreme nach. 36 solcher Cremes hat Öko-Test nun genauer unter die Lupe genommen. Erfahren Sie hier die Ergebnisse:

Schön im Schlaf? Das wär‘ natürlich was. In der Tat versprechen zahlreiche Kosmetiklinien genau das. Drogerieregale sind voll von Nachtcremes, die, ja, eben über Nacht wahre Wunder bewirken sollen: sichtbar weniger Fältchen, sichtbar reinere Haut, gesunder Teint, Augenringe adé. Aber mit Wundern ist das bekanntlich ja immer so eine Sache. In der aktuellen Ausgabe ihres Magazins (12/2022) hat sich die Verbraucherorganisation Öko-Test nun eine ganze Reihe dieser Cremes genauer angesehen.

HEIDELBERG24 stellt die Ergebnisse des großen Nachtcreme-Vergleichs von Öko-Test vor.

Den Nachtcreme-Test in die Dezemberausgabe zulegen, scheint übrigens einigermaßen folgerichtig, sind Kosmetika doch auch gern gesehene Präsente unterm Weihnachtsbaum. (mko)