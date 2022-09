Was passiert, wenn Mietparteien ihre Nebenkosten nicht mehr zahlen können?

Von: Ines Baur

Alles wird teurer. Umlagefähige Nebenkosten summieren sich und Nebenkostenabrechnungen werden zu hohen Nachzahlungen. Was ist, wenn diese nicht beglichen werden können (Smbolbild)? © Thomas Trutschel/photothek.net

Nicht nur Mieten, sondern steigende Nebenkosten machen das Wohnen für viele unbezahlbar. Der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen hat Mietparteien nun zugesagt, einen Kündigungsschutz einzurichten.

Berlin - Der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen ( kurz GdW) hat Mietparteien zugesagt, in der Energiekrise einen Kündigungsschutz einzurichten. „Wie schon im Zuge der Corona-Pandemie werden die sozial orientierten Wohnungsunternehmen auch in der Energiekrise keine Kündigungen aufgrund von Zahlungsverzug bei den Nebenkostenabrechnungen vornehmen“, sagte GdW-Präsident Axel Gedaschko den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Nebenkosten können gestundet oder in Raten gezahlt werden

Keiner solle seine Wohnung aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten verlieren, fügte Gedaschko hinzu. In Abstimmung mit den Mieterinnen und Mietern sollen individuelle Lösungen wie beispielsweise Ratenzahlungen vereinbart werden. Die Auswirkungen der Energiekrise könnten aber nicht mit den Mitteln des Mietrechts gelöst werden, so der GdW-Präsident. Die Bundesregierung müsse endlich „die Probleme an der Wurzel angehen und einen Gaspreisdeckel einführen“. Was der Gaspreisdeckel ist und was er für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet: Fragen und Antworten zum Thema Gaspreisdeckel gibt es hier.

Nebenkosten unbezahlbar - Forderung nach Gaspreisdeckel

Einen Gaspreisdeckel fordern auch Union, Linke, Gewerkschaften sowie Ökonominnen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck lehnt ein solches Konzept bisher unter Verweis auf die Entlastungspakete der Bundesregierung ab. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hatte bereits einen erhöhten Mieterschutz angesichts der steigenden Strom- und Gaspreise angekündigt. Weiter hatte die Ministerin vorgeschlagen, die Schonfrist auf fristgerechte Kündigungen auszuweiten.

Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes, begrüßte den Vorstoß, hält ihn aber nicht für ausreichend. „Was wir wirklich brauchen, ist ein Kündigungsmoratorium, wie es zu Beginn der Corona-Pandemie in Kraft getreten war.“ Er rief Geywitz dennoch auf, ihre Kabinettskollegen davon zu überzeugen, die Regelung der Schonfrist auf fristgerechte Kündigungen auszuweiten. „Auch Richter weisen immer wieder darauf hin, dass die derzeitige Regelung nicht sinnvoll ist: Bei fristlosen Kündigungen haben Mieter die Chance, mit Nachzahlungen die Situation zu reparieren, bei fristgerechten Kündigungen aber nicht. Die Schonfrist sollte für beide Situationen gelten“, sagte Siebenkotten.

Nicht genug Geld für die Gas- oder Stromrechnung – das kann man konkret tun

„Wenn die Nachzahlung so hoch ist, dass Sie sie aus Ihrem Einkommen nicht zahlen können, sollten Sie sich an das örtliche Jobcenter (oder, wenn sie nicht erwerbsfähig sind, an das Sozialamt) wenden“, rät die Verbraucherzentrale. „Auch mit einem geringen Einkommen können Sie einen Antrag auf Leistungen von Jobcenter oder Sozialamt stellen.“ Nachzahlungen aus Neben- und Heizkostenabrechnungen gelten als Bedarf in dem Monat, in man die Nachforderung erhält. Wichtig sei es, den Antrag im Monat der Fälligkeit einer Nachzahlung stellen.