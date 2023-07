Beim Baden unbedingt beachten: Sprung ins kalte Wasser kann tödlich enden

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Wer ins kalte Wasser springt, sollte vorsichtig sein. Gerade bei extrem heißen Temperaturen kann dies für den Körper dramatische Auswirkungen haben.

München – Brütende Hitze über Deutschland und Europa: Der Klimawandel sorgt dafür, dass Millionen Menschen schwitzen, Wälder brennen und Gewässer austrocknen. Da hilft nur eins, ein Sprung ins kühle Nass. Doch gerade bei Rekordtemperaturen ist hierbei Vorsicht geboten. Ein Sprung ins Wasser kann selbst für gesunde Menschen tödlich enden. Ein warnendes Beispiel bietet der Fall der Schweizer Fußball-Nationalspielerin Florijana Ismaili, die nur 24 Jahre alt wurde.

Zehn Symptome wie Schwindel, Schwitzen und Schlafstörungen verraten, ob Sie in die Wechseljahre kommen Fotostrecke ansehen

Schweizer Nationalspielerin stirbt: Kühles Bad kann lebensbedrohlich sein – selbst für junge, sportliche Menschen

Die Sportlerin sprang bei heißem Wetter in den Comer See in Italien und tauchte nicht mehr auf. Der Fall ließ aufhorchen, und laut Kardiologe Heribert Brück gilt es für alle Menschen, egal wie gesund sie sind, beim Eintauchen ins Wasser im Sommer vorsichtig zu sein. Der Mediziner vom Bundesverband Niedergelassener Kardiologen erklärte gegenüber dem Focus, dass beim plötzlichen Eintauchen in kaltes Wasser reflexartig die Gefäße enger werden. Dadurch will der Körper verhindern, dass zu viel Wärme abgegeben wird. Besonders Menschen mit Herzproblemen müssen hierbei Vorsicht walten lassen, denn wenn der Blutdruck sich so schnell ändert, kann es zu Herzrhythmusstörungen führen, oder gar zum Herzstillstand.

Vorher am besten abkühlen: Ein beherzter Sprung in den Badesee kann für den Körper ein Schock sein. © Bildagentur Muehlanger/Imago

Die unvermittelte Kälte kann einen Nervenreflex auslösen. Hierbei steht der Vagus-Nerv im Zentrum der Aufmerksamkeit, denn dieser ist unter anderem zuständig für die Steuerung der Lunge und des Herzens. Wenn der Nerv reflexartig aktiviert wird, sinkt die Herzfrequenz plötzlich stark. Brück warnt davor, dass auch herzgesunde Menschen so einen unvermittelten Herzstillstand erleiden können.

Baden im Hitze-Sommer: Zuerst langsam abkühlen, um das Herz zu schonen

Wie macht man es also richtig und vorsichtig? Der Kardiologe rät, sich langsam abzukühlen. Auf diese Art wird die Temperatur des Körpers nicht so sprunghaft abgesenkt, und kein Nervenreflex wird ausgelöst. Auch ziehen sich die Gefäße nicht so plötzlich zusammen. Auf diese Art steht der erfrischenden Abkühlung im See oder Fluss auch gesundheitstechnisch nichts im Wege. Daneben sollte man auf jeden Fall viel trinken, auch wenn Wasser nicht immer die beste Wahl ist.

Beschäftigte bekommen anders als Schüler bei Hitze nicht frei. Trotzdem müssen Arbeitgeber bei steigenden Temperaturen für ein angenehmes „Arbeitsklima“ sorgen. (cgsc)