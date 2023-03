Nächstes Kult-Getränk verschwindet: Nestlé streicht Nestea-Eistee aus dem Supermarkt-Regal

Von: Stella Henrich

Alt und Jung lieben Eistee. Doch nun müssen Verbraucher wohl auf den Eistee von Nestlé künftig verzichten. Die Marke Nestea soll offenbar nicht mehr verkauft werden.

Frankfurt am Main/Hamburg ‒ Ob Säfte, Wasser mit leichtem Fruchtwassergeschmack oder gesüßter Eistee - Verbraucher lieben diese erfrischenden Getränke. Vor allem Eistee ist inzwischen sprichwörtlich betrachtet in aller Munde. Beflügelt durch Trendmarken hat es der Eistee-Anteil am gesamten Absatzmarkt alkoholfreier Getränke weit gebracht. Doch für die Marke Nestea ist nun offenbar das Ende besiegelt - vorerst zumindest. Noch in diesem Monat soll der Eistee aus den Regalen von Rewe, Aldi und Co. verschwinden. Das berichtet jetzt die Lebensmittel-Zeitung (LZ). Grund dafür ist dem Bericht zufolge das beschlossene Aus des Markeninhabers Nestlé mit seinem Vertriebspartner Columbus Drinks.

Den Anstoß sollen laut LZ strategische Überlegungen in der Schweizer Nestlé-Zentrale zum Umgang mit der Marke gegeben haben. Das zuckerhaltige Getränk stehe schon länger auf dem Prüfstand. Nestlé wollte sich aber zur generellen Zukunft der Marke laut dem Branchenblatt nicht äußern. Der Westen.de berichtet, dass der Vertrag mit dem bisherigen Vertriebspartner Columbus Drinks abgelaufen sei, und dass alle Nestea-Produkte bis Ende März im Handel abverkauft würden.

Nestea-Eistee des Markenherstellers Nestlé verschwindet aus den Handelsregalen. (Symbolbild) © Igor Golovniov/imago

Nestea-Eistee verschwindet aus Handelsregalen: Verbraucher kaufen lieber die Newcomer 4BRO und BraTee

Laut einer Allensbacher Markt-und Werbeträgeranalyse haben im Jahr 2020 rund 8,82 Millionen Verbraucher ab 14 Jahren zum Zeitpunkt der Erhebung innerhalb der letzten 14 Tage Eistee gekauft oder konsumiert. Mit Marktanteilen von 20 beziehungsweise 12 Prozent im Mai 2021 hätten sich 4BRO und BraTee nach nur wenigen Monaten auf dem Markt bereits Platz zwei und drei im Eistee-Ranking des Kioskregals gesichert, berichtet das Wirtschaftsmagazin Deutsche Getränkewirtschaft (dgw). Auf Platz eins steht Fuze Tea. Der Eistee-Klassiker musste allerdings fast die Hälfte seiner Anteile an die beiden Newcomer abgeben: Waren im Mai 2020 noch fast zwei Drittel (62 Prozent) aller Eistees von Fuze Tea, lag der Anteil in 2021 nur noch bei 38 Prozent.

Schwächelndes Geschäft der Eistee-Marke Nestea Dass die Nestlé-Marke Nestea nun bald aus den Supermarkt-Regalen verschwinden soll, hat laut Lebensmittelzeitung wohl mehr strategische Gründe. Der Umsatzmarktanteil hat dem Bericht zufolge zuletzt bei etwa 1,7 Prozent gelegen. Noch im Jahr 2017 war Nestea mit einem zweistelligen Marktanteil Branchenführer im heiß umkämpften Getränkemarkt. Doch inzwischen schwächelt das Geschäft mit Eistee. Wie die LZ weiter berichtet, habe die Wachstumsdynamik mit Eistee im Jahr 2022 insgesamt nachgelassen. Im Gesamtjahr habe ein Umsatzplus von 2,7 Prozent auf rund 775 Mio. Euro zu Buche gestanden – nach einem Vorjahreswachstum von immerhin noch 17 Prozent. Vor allem die zuvor gehypten Rapper-Eistees hätten dabei enttäuscht.

Nestea-Eistee verschwindet aus Handelsregalen

Immer wieder werden Verbraucher von Lieferstopps im Lebensmittelhandel getroffen. Einmal fliegen Süßigkeiten von Mars-Produkte aus dem Sortiment von Supermärkten und Discountern, das andere Mal tauscht Edeka plötzlich beliebte Wassersorten aus. Verbraucherinnen und Verbrauchern wird hierzulande schon einiges immer wieder zugemutet. Der nächste Schock lässt nicht lange auf sich warten. Die Fleischpreise drohen weiter zu eskalieren. Die Bauern jedenfalls sind bereits seit ein paar Wochen in Alarmstimmung versetzt.

