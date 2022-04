Nestlé erhöht Preise – Lebensmittelriese fährt Umsatz in Milliardenhöhe ein

Von: Magdalena von Zumbusch

Nestlé macht im ersten Quartal 2022 unerwartet hohen Umsatz. © Christoph Hardt/Imago

Um 5,4 Prozent stieg der Umsatz des Unternehmens im ersten Quartal 2022. Die Preiserhöhungen haben offenbar nicht nur erhöhte Produktionskosten abgedeckt.

Vevey – Der Lebensmittelriese Nestlé hat im ersten Quartal mehr Umsatz gemacht als erwartet – vor allem wegen angezogener Lebensmittelpreise. Der Konzern will die Preise auch weiter anheben – wegen steigender Produktionskosten, heißt es.

Nestlé auf Platz 1 der europäischen Börsennotierungen: Erfolg aktuell auch durch starke Preiserhöhungen?

Der Lebensmittelriese Nestlé steht hinter vielen bekannten Marken: Nescafé, Nesquik, Maggi, Smarties und viele andere Namen gehören zu dem Schweizer Konzern. Die Nestlé-Aktie legte seit der Führung durch den aktuellen Konzern-Chef Mark Schneider Anfang 2017 extrem zu. Der Börsenwert liege um rund 70 Prozent über dem Wert von Anfang 2017, bei umgerechnet etwas mehr als 330 Milliarden Euro, berichtet das Nachrichtenportal chip.de. Damit ist Nestlé derzeit das wertvollste börsennotierte Unternehmen Europas.

Der Umsatz stieg im vergangenen Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,4 Prozent auf 22,2 Milliarden Schweizer Franken (21,6 Milliarden Euro), wie das Unternehmen mit Sitz in Vevey in seiner Pressemitteilung bekannt gab. Es war den Angaben zufolge ein Wachstum aus eigener Kraft – also ohne Wechselkurseffekte und Zu- wie Verkäufe von Unternehmensteilen.

Vor allem aber gaben wohl die um 5,2 Prozent erhöhten Verkaufspreise des Nahrungsmittelkonzerns den Ausschlag für die aktuelle Umsatzentwicklung, das Mengenwachstum lag bei 2,4 Prozent. Es wurden also durch die erhöhten Preise wohl nicht nur gestiegene Produktionskosten weitergegeben. Der Konzernchef Schneider allerdings beteuerte, dass Nestlé bei den Preisanpassungen „verantwortungsvoll“ vorgegangen sei, so chip.de.

Nestlé: Wachstum vor allem bei Heimtierprodukten, Kaffee, Süßigkeiten und Wasser

Nach Produktkategorien hätten Purina-Produkte für Heimtiere den grössten Beitrag zum organischen Wachstum, berichtet das Unternehmen in seiner Mitteilung. Kaffee habe ein hohes einstelliges Wachstum verzeichnet, primär wegen der weiter hohen Nachfrage nach Nescafé, Starbucks und Nespresso. Der Umsatz bei Süßigkeiten sei im zweistelligen Bereich gewachsen, ebenso Wasserprodukte, vor allem durch Erholung der Premium-Marken S.Pellegrino und Perrier (zwei andere Wassermarken Nestlés verschwinden dafür wohl aus Deutschland).

Milchprodukte und Säuglings- und Babynahrung, sowie Nestlé Health Science-Produkte hätten jeweils ein mittleres einstelliges Wachstum verzeichnet. Fertiggerichte und Kulinarikprodukte hätten schließlich ein niedriges einstelliges Wachstum erlebt, mit anhaltend starker Nachfrage nach Maggi und Garden Gourmet.

Vor dem Hintergrund der belasteten Handelsbedingungen in Russland habe Nestlé übrigens entschieden, sich in Russland auf die Bereitstellung lebensnotwendiger Nahrungsmittel zu konzentrieren: Man gebe daher auch Zahlen an, die die Region Russland nicht mehr mit einschlössen, ist der Pressemitteilung Nestlés zu entnehmen. Die echten Zahlen liegen also noch über den angegebenen. Das Unternehmen kündigte außerdem weitere Preiserhöhungen an.

