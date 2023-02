Netflix droht Account-Sharern mit Gerätesperren - Details wieder von Homepage gelöscht

Von: Markus Hofstetter

Accounts sollen bei Netflix bald nicht mehr geteilt werden können. Doch die entsprechenden Details hat der Streaming-Dienst wieder von seiner Seite genommen.

Berlin - Nach Angaben von Netflix zahlen weltweit über 100 Millionen Haushalte nicht für seinen Dienst, da sie die Accounts anderer Haushalte mitnutzen. Das ist für die Beteiligten billiger: Man muss nur ein Account zahlen, ein teureres Familien-Account mit mehreren Nutzerkonten ist nicht notwendig.

Nach Jahren der Toleranz soll damit Schluss sein. Vergangenes Jahr hatte der Netflix angekündigt, das Account-Sharing massiv einschränken zu wollen. Entsprechende Maßnahmen sollten noch verkündet werden. In Deutschland wollte der Streaming-Dienst im ersten Quartal 2023 damit Ernst machen.

Netflix will Account-Sharing stoppen: Auf der Homepage wurden konkrete Details über die Vorgehensweise veröffentlicht

Auf seiner Seite hatte Netflix Ende Januar konkrete Details veröffentlicht, wie man gegen Account-Sharer vorgehen will. Über die IP-Adresse soll festgestellt werden, wo sich der Standort des Haushalts des angemeldeten Nutzers befindet. Weicht diese Adresse bei einem Einloggen ab, geht Netflix davon aus, dass das Konto anderweitig mitbenutzt wird.

Netflix will das Account-Sharing stoppen, doch der Weg dahin scheint steinig © Beata Zawrzel/Imago

Ist man unterwegs und will sich außerhalb seines Haushalts mit seinen Daten einloggen, kann man sich einen temporären Code zuschicken lassen. Dieser ist an sieben aufeinanderfolgenden Tagen gültig. Danach muss ein neuer angefordert werden.

Netflix will Account-Sharing stoppen: Gerät soll bei illegaler Nutzung gesperrt werden

Allerdings muss man sich alle 31 Tage mit seinem Gerät über das LAN oder WLAN des primären Standorts anmelden. Passiert das nicht, wird dieses Gerät gesperrt, man kann sich nicht mehr damit beim Streaming-Dienst anmelden. Um es freizuschalten, müsste man es theoretisch in das hinterlegte Heimnetz bringen. Das ist zwar bei mobilen Geräten wie Laptops möglich, doch bei Fernsehgeräten dürfte das schwierig werden.

Netflix will Account-Sharing stoppen: Streaming-Dienst löscht Support-Details wieder von seiner Homepage

Für Ratlosigkeit unter den Netflix-Abonnenten in Deutschland sorgt allerdings, dass der Streaming-Dienst diese Details wieder still und heimlich von seiner Homepage genommen hat. Einen Grund dafür hat Netflix nicht genannt. Jetzt heißt auf der Seite unter dem Punkt „Netflix-Konto gemeinsam mit anderen Personen nutzen“ lediglich: „Wenn ein außerhalb Ihres Haushalts befindliches Gerät sich in ein Konto einloggt oder regelmäßig verwendet wird, fordern wir Sie möglicherweise dazu auf, das Gerät zu verifizieren, bevor es für die Netflix-Wiedergabe genutzt werden kann, oder Ihren Netflix-Haushalt zu wechseln.“

Diese Passage wurde in der alten Version der Maßnahmen gegen Account-Sharing nicht beschrieben. Stattdessen fehlt nun jeglicher Hinweis auf eine Sperrung. Wie es weitergehen wird, ist nicht bekannt. Gegenüber dem Onlineportal heise online hat ein Netflix-Sprecher allerdings gesagt, dass Account-Sharing in Deutschland „in naher Zukunft“ eingeschränkt werden soll.