Haben Sie eine angebliche Netflix-Mail bekommen? Achtung, drücken Sie niemals den einen Button

Von: Ines Baur

Betrüger versuchen immer wieder mit gefälschten E-Mails Daten abzugreifen. Aktuell bei Streaming Dienst Netflix. (Symbolbild) © Silas Stein / dpa

Vermehrt erhalten Inhaber von Netflix-Konten SMS oder E-Mails mit der Aufforderung ihre Kundendaten neu zu hinterlegen. Die Anschreiben sind weder seriös, noch vom Streaming-Dienst. Sie zielen lediglich auf die Nutzer-Daten ab.

München - Momentan ist eine gefälschte E-Mail im Umlauf, in der Netflix-Nutzerinnen und -Nutzer dazu aufgefordert werden, Zahlungsinformationen zu aktualisieren. Im Betreff der Mail steht: „Netflix.DE: Sie haben eine Aktion zu vervollständigen“, schreibt techbook.de. Der Absender sei „Kundenservice“. Die E-Mail wirkt auf Anhieb wie ein seriöses Anschreiben an die Netflix-Kundschaft. Immerhin enthalte sie sowohl das Netflix-Logo als auch typische Elemente wie rote Buttons. Im Gegensatz zu anderen Pishing-Mails soll die Mail außerdem in der korrekten Schriftart und ohne Schreibfehler verfasst sein. Pishing-Versuche gibt es aktuell bei Spotify. Hier gaukeln Betrüger ebenfalls Zahlungsprobleme vor.

Pishing-Betrüger wollen mit gefälschter Netflix-Mail Kreditkartendaten abgreifen

In der Mail steht, dass das Abonnement ausgesetzt worden sei. Denn man hätte die Zahlung für den nächsten Rechnungszyklus des Abonnements nicht autorisieren können. „Um wieder auf alle […] Vorteile zugreifen“ zu können, solle der Nutzer seine Zahlungsinformationen aktualisieren. Wer dem glaubt und auf den roten Button mit der Aufschrift „Sich identifizieren“ klickt, kommt direkt auf eine nachgebaute Netflix-Seite. Hinterlegt ein User hier seine Kreditkartendaten, gehen diese an die Betrüger weiter.

Genau hinsehen und gefälschte Netflix-Pishing-Mail enttarnen

Zwar sei die Mail aufwendig im Netflix-Stil nachgebaut, heißt es bei techbook.de. Allerdings ließen sich beim genauen Hinsehen ein paar Ungereimtheiten erkennen. So fordert der Text in der Mail dazu auf, auf „Fortfahren“ zu klicken. In der entsprechenden Schaltfläche steht jedoch „Sich identifizieren.“ Zudem sind im Text zwei Passagen, die dann doch sprachlich eher fragwürdig verfasst sind:

„Genießen Sie Ihre neue Lupin-Serie ohne Verpflichtungen oder Werbung“

„Nehmen Sie Ihre Lieblingssendungen auf und haben Sie immer etwas zum Anschauen“

Auf die Pishing hereingefallen? Das sollten betroffene Netflix-User unternehmen

Streaming-Anbieter Netflix nimmt sich des Themas auf seiner Homepage an. „Haben Sie eine E-Mail oder Textnachricht (SMS) erhalten, in der Sie aufgefordert werden, E-Mail-Adresse, die Telefonnummer, das Passwort oder die Zahlungsart für Ihr Netflix-Konto anzugeben? Wenn ja, stammte diese wahrscheinlich nicht von uns“, informieren sie die Kundschaft. „Nachstehend, finden Sie einige Tipps, um verdächtige E-Mails oder Textnachrichten zu identifizieren und Ihr Konto zu schützen.“ Wer bereits eine verdächtige Mail oder SMS erhalten habe, könne diese Netflix melden.



Betroffene, die ihren Login oder Kreditkarten-Daten eingegeben haben, sollten diese umgehend bei der Plattform ändern. Sinnvoll ist es, sich zusätzlich an sein kartenausgebendes Institut zu wenden und Strafanzeige zu erstatten.