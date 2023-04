Netflix erweitert Angebot: Was das iPhone damit zu tun hat

Von: Anna-Lena Kiegerl

Teilen

Bereits seit längerer Zeit gibt es die Möglichkeit auf Netflix kostenlos Spiele zu spielen. Bisher ist das lediglich mit mobilen Geräten möglich. Jetzt könnte das Angebot auf den Fernseher erweitert werden.

Kassel – Schon seit circa einem Jahr gibt es Netflix Gaming. Genau 55 verschiedene Spiele können dabei im Rahmen des bestehenden Abonnements bei Netflix zusätzlich gespielt werden. Bisher ist das jedoch nur auf mobilen Geräten, also Smartphones und Tablets möglich. Das könnte sich bald allerdings ändern. Denn wie Recherchen ergaben, könnte die Streamingplattform das Gaming-Angebot bald erweitern. Das iPhone spielt dabei eine zentrale Rolle.

Die Geschichte des Streamingdiensts Netflix 1997 Idee, DVDs per Post zu verleihen 1998 Netflix.com, erster DVD-Verleih und -Verkauf wird gegründet 1999 Netflix Abonnement wird eingeführt 2002 Netflix geht erstmals an die Börse 2003 Patent auf das Abo-System, mehr als eine Millionen Mitglieder 2007 Streaming wird eingeführt: Titel können online angesehen werden 2017 100-Millionen-Abo-Grenze wird überschritten 2021 Mehr als 200 Millionen Mitglieder, Netflix bietet mobile Spiele an (Quelle: netflix.com)

Netflix: Gaming-Angebot könnte auch auf Fernseher ausgebaut werden

Scheinbar möchte Netflix also sein Gaming-Angebot auch auf andere Geräte ausbauen. Vor allem Fernseher wären dabei ein zentrales Element. Diese könnten dann mit einem iPhone als Controller funktionieren. Den Hinweis, der ausschlaggebend für diese Theorie ist, kommt dabei von Steve Moser, Autor für die Apple-News-Seite Macrumors. Dieser postete eine Entdeckung auf Twitter. Denn: Er fand einen versteckten Code in der iOS-App von Netflix. Dabei war zu lesen: „Ein Spiel auf ihrem Fernseher braucht einen Controller, um es zu spielen. Möchtest du dieses Telefon also Controller verwenden?“

iPhone als Controller: „Netflix möchte seine Spiele auf jedem Gerät spielbar machen“

Darunter vermutet der Autor eine neue Gaming-Funktion. „Netflix möchte seine Spiele auf jedem Gerät spielbar machen, indem das Handy in einen Controller für Netflix auf dem Fernseher gemacht wird“, schreibt er unter dem Post. Laut bloomberg.com hat Netflix bereits angedeutet, dass Spiele auf zusätzliche Geräte gebracht werden sollen. Jedoch wurde dabei kein konkreter Zeitpunkt genannt.

Netflix Gaming auf Fernseher: Bisher kein offizielles Statement

Generell gibt es bisher kein offizielles Statement des Streamingdienstes. Auf Anfrage von bloomberg.com bei einem Vertreter von Netflix, wurde eine Stellungnahme abgelehnt. Die konkrete Umsetzung und die Pläne der Firma bleiben also vorerst verdeckt. Die Indizien stehen jedoch für einen Ausbau des Gaming-Angebots. Bereits seit längerem will die Firma das Spiele-Angebot ausweiten. Dadurch würde Netflix zur Konkurrenz für vielerlei Anbieter wie Microsoft Corp. werden. Außerdem könnte es ein zweites Standbein neben Filmen und Serien ankurbeln.

Das iPhone könnte bald bei Netflix eine ganz neue Funktion bekommen. (Symbolbild) © Rüdiger Wölk/Imago

Netflix Gaming mit iPhone: Auch andere Geräte könnten als Controller fungieren

Sollte die Maßnahme durchgesetzt werden, könnte nicht nur das iPhone als Controller fungieren. Auch andere Smartphones und Tablets böten sich an. Für ein besseres Gaming-Erlebnis könnten auch klassische Controller Anwendung bei Netflix finden, spekuliert earlygame.com. Wie genau und ob man also bald auch auf Fernsehern Netflix-Spiele spielen kann, bleibt vorerst abzuwarten.

Filme und Serien sind schon jetzt auf allen Geräten bei Netflix verfügbar. Dabei kann man jedoch nicht alle der angebotenen Inhalte sehen. Mit diesen geheimen Codes finden Sie versteckte Filme und Serien.