„Dreiste Verbrauchertäuschung“: Deutsche Umwelthilfe greift Netto und Danone an

Von: Victoria Krumbeck

Die Zahl der klimaneutralen Produkte wächst rasant an. Die Deutsche Umwelthilfe prangert gleich sieben Unternehmen an, die diese Bezeichnung unverdient verwenden.

Berlin/München - Das Wort „Klimaneutral“ bekommen Verbraucher immer häufiger zu lesen. Das Deo? Klimaneutral. Die Eier? Klimaneutral. Einige Unternehmen wie der Discounter Netto, das Lebensmittelunternehmen Danone und der Fußball-Erstbundesligist 1. FC Köln nehmen es mit der Bedeutung des Wortes nicht ganz ernst. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) droht gleich mehreren Firmen gerichtlich gegen sie vorzugehen. Der Vorwurf: Verbrauchertäuschung durch wettbewerbswidrige Werbung.

Netto und Danone: Deutsche Umwelthilfe sieht „dreiste Verbrauchertäuschung“

Die DUH wirft den Unternehmen teilweise vor, sich keine Mühe zu geben „konkrete Informationen zur tatsächlichen Reduktion der CO2-Emissionen bereitzustellen“. Dies soll beim 1. FC Köln und dem Schreibwarenhersteller Faber-Castell der Fall sein. Hello Fresh und Danone informieren die Verbraucher nur unverständlich über ihren Klimabeitrag. So soll das Danone Wasser „Evian“ weltweit klimaneutral und zertifiziert von Carbon Trust sein. Die DUH bemängelt unter anderem die nicht ausreichende Verlinkung auf dem Produkt. Auch Hello Fresh begründetet seine Klimaneutralität laut der DUH unzureichend.

Reibekuchen, die als „klimaneutrales Produkt“ bezeichnet werden. © Gottfried Czepluch/IMAGO

Die Firmen versprechen angebliche Klimaneutralität, doch dabei soll es sich um „immer dreistere Verbrauchertäuschung“ handeln. Zudem sollen etwa die Fluggesellschaft Eurowings und der Hersteller Faber-Castell ihre „CO2-Emissionen durch Emissionsgutschriften für zweifelhafte Wald- und Aufforstungsprojekte im globalen Süden grün gewaschen“ haben, wie die DUH in einer Mitteilung schreibt. Auch eine Studie belegt, dass viele Firmen beim Thema Klimaschutz nicht immer mit offenen Karten spielen.

Deutsche Umwelthilfe: Netto, Danone und Co. sollen Unterlassungserklärungen abgeben

Informationen zu Kompensationsprojekten sind auf den Unternehmensseiten wie der von Netto oder dem Flüssiggas-Anbieter Tyczka Energy nicht zu finden. „So kann nicht nachvollzogen werden, wie wahrscheinlich es ist, dass die Maßnahmen ohne die Finanzierung durch Emissionsgutschriften nicht hätten durchgeführt werden können“, so die DUH.

Die sieben Unternehmen wurden von der DUH aufgefordert, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben. Damit sollen sie sich verpflichten, die „wettbewerbswidrige Werbung künftig zu unterlassen.“ Sollten die Unternehmen der Aufforderung nicht nachkommen, könnte dies juristische Folgen haben. Der Umwelt- und Verbraucherschutzverband droht damit, gerichtliche Hilfe hinzuziehen.

Die Begriffe „klimaneutral‘“oder „CO2-neutral‘“ führen Verbraucher „hochgradig in die Irre, weil sie suggerieren, dass der Konsum des Produkts keine schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima hat“, sagt die Leiterin der ökologischen Marktüberwachung, Agnes Sauter. Solche Greenwashing-Strategien würden in der Werbung immer häufiger genutzt, um die Produkte positiv darzustellen. „Die Verwendung solcher Werbebegriffe sollte deshalb grundsätzlich verboten werden“, so Sauter.

Danone und Hello Fresh verteidigen Umweltstrategie - Netto schweigt

Zu den Vorwürfen wollte sich Netto nicht äußern, wie die Lebensmittelzeitung schreibt. Danone prüfe die juristischen Details der Abmahnung. „Grundsätzlich können wir die Vorwürfe der Deutschen Umwelthilfe gegen Evian nicht nachvollziehen“, sagte Danone der Lebensmittelzeitung. Hello Fresh teilte mit, eine klare Strategie zu haben, die das Unternehmen verfolge, um CO2-Emissionen zu reduzieren.

Die DUH deckte zuletzt auf, dass die Möglichkeit der Abgabe von Elektrogeräten an Discounter nur wenig genutzt wird. Sie bemängelte das Konzept der Supermärkte und Discounter.

