Netto-Kundin von Bockwürsten angeekelt: „Diverse Kulturen drauf“ - Reaktion des Discounters überrascht

Diese Bockwürste der Marke „Hofmaier“ sahen nicht mehr ganz so frisch aus. © Screenshot Facebook

Eine Netto-Kundin bezeichnete ihre Bockwürste der Marke „Hofmaier“ als „alt, trocken und schrumpelig“. Sie zahlte dafür knapp sechs Euro.

Neustadt am Rübenberge – In Discountern lässt sich in der Regel billiger einkaufen als in Supermärkten. Die Kunden erwarten aber trotz der niedrigeren Preise freilich die gleiche Qualität. Eine Kundin aus Niedersachsen beschwerte sich nun auf Facebook über den Zustand ihrer bei Netto gekauften Bockwürste. Die Antwort des Discounters auf den wütenden Beitrag der Frau verwundert.

Netto-Kundin schimpft über Bockwürste der Firma „Hofmaier“

Zwei Tage nach dem Einkauf habe sie die Würstchen der Marke „Hofmaier“ erstmals geöffnet, „nun sind sie entsorgt, ohne eins davon gegessen zu haben“. Die Frau lud ein Bild des Produkts hoch und schrieb dazu: „Sehen aus wie 10 Tage offen im Kühlschrank vergessen, alt, trocken, schrumpelig. Überall diverse Kulturen drauf... Wir könnten kotzen.“ Die Kundin sei enttäuscht gewesen, da so etwas ihrer Ansicht nach in letzter Zeit häufiger vorgekommen sei. „Die Würstchen sind echt nicht günstig, knapp sechs Euro mal eben in den Müll gewandert“, so die Geschädigte weiter.

Netto: Antwort des Social-Media-Teams auf die wütende Kundin wirkt schlampig

Ein Mitarbeiter des Social-Media-Teams von Netto antwortete in den Kommentaren auf den Post der verärgerten Dame: „Wir bedauern, dass du diese Erfahrung mit der Wurst gemacht hast.“ Der nächste Satz lässt den Leser allerdings vermuten, dass der Netto-Mitarbeiter nicht ganz bei der Sache war, als er das Anliegen der Kundin bearbeitete: „Unsere Kolleginnen und Kollegen kontrollieren das Sortiment natürlich regelmäßig und sortieren schlecht gewordenes Obst und Gemüse selbstverständlich aus.“ Dass ungenießbares Obst und Gemüse regelmäßig aussortiert werde, bringt der Frau mit ihren Bockwürsten natürlich nichts.

Die Frau wurde zudem gebeten, eine private Nachricht an Netto zu schreiben, damit das weitere Vorgehen in solchen Fällen besprochen werden konnte. Ob die Kundin die schlecht gewordenen Bockwürste zurückerstattet bekam, ist nicht bekannt.

Dass in Supermärkten und Discountern ab und zu ein Produkt den Weg ins Regal findet, das nicht den Qualitätsstandards entspricht, ist nicht unüblich. Ein Kunde entdeckte beispielsweise eine Chipstüte mit einem Loch, an der sich vermutlich ein Nagetier zu schaffen gemacht hatte. (jg)