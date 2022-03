Warten an der Kasse? Discounter setzt auf neue Technik – und erhält Award

Von: Jennifer Battaglia

An der Kasse eines deutschen Discounters soll es in Zukunft schneller gehen - dank Technik. Für das neue System gab es sogar eine Auszeichnung.

Regensburg - Für Supermarktmitarbeiter kann es an den Kassen manchmal ziemlich stressig werden. Wenn sich eine lange Schlange von wartenden Kunden mit vollen Wagen staut, die alle am liebsten so schnell wie möglich abkassiert werden wollen, heißt es Ruhe bewahren - und die Einkäufe so schnell wie möglich einscannen. Damit das in Zukunft noch zügiger geht, hat sich ein bekannter Discounter etwas einfallen lassen. Es ist nicht die erste revolutionäre Idee des Supermarkts.

Netto: Technik für neues Kassensystem kommt von Microsoft

An seinen Kassen hat Netto ein kamerabasiertes System zur automatischen Kennung unverpackter Ware ohne Barcode wie zum Beispiel Obst und Gemüse installiert. Entwickelt hat das System die australische Firma Tiliter Vision gemeinsam mit dem Softwarehersteller Microsoft.

Durch die automatische Kennung müssen Kassierer jetzt nicht mehr händisch aufwändig einen Code eingeben, sondern die Kasse schlägt automatisch verschiedene Waren vor, die der jeweilige Mitarbeiter dann einfach auswählen kann. Das soll die Arbeit erleichtern und das Kassieren natürlich noch schneller machen.

Discounter-Riese: Netto erhält Auszeichnung für Technologie

Für dieses innovative Kassensystem ist Netto jetzt mit einem „Reta-Award“ in der Kategorie „Best AI & Robotics Application“ ausgezeichnet worden. Der Preis wird von dem Kölner EHI Retail Institute vergeben und zählt zu einem der renommiertesten Auszeichnungen in der weltweiten Handelstechnologiebranche.

Und Netto hat 2022 gleich zweimal abgeräumt: Auch in der Kategorie „Best Instore Solution“ wurde der Discounter-Riese ausgezeichnet. Insgesamt wurden in diesem Jahr 15 Unternehmen prämiert, darunter auch H&M, Spar oder Coca Cola.

Netto wurde 1928 in Regensburg als Lebensmittelgroßhandel gegründet und ist heute ein Tochterunternehmen des Konzern-Riesen Edeka. 2019 zählte Netto über 4200 Filialen deutschlandweit und war damit nach der Anzahl der Filialen der größte Discounter in der Bundesrepublik. (jb)