Netto-Mitarbeiter stellt sich Fluchtauto in den Weg – Dieb gibt Gas

Dramatische Szenen an einem Netto-Markt in Lüdenscheid. Ein Mitarbeiter stellt sich dem Fluchtauto in den Weg. Der ertappte Dieb gibt Gas.

Wie die Polizei im Märkischen mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Mittwochvormittag in dem Netto-Markt am Vogelberger Weg in unmittelbarer Nähe zur ausgewiesenen A45-Umleitung. Bisher unbekannte Täter haben dabei erst versucht, Nahrungsmittel aus einem Supermarkt zu stehlen und anschließend auf ihrer Flucht beinahe einen Angestellten umgefahren. Dieser konnte sich nur durch einen beherzten Sprung zur Seite retten, wurde dennoch von dem Fluchtauto touchiert.

Räuberischer Diebstahl im Netto-Markt in Lüdenscheid

Laut Polizei-Bericht betraten die Unbekannten gegen 10 Uhr den Netto-Markt am Vogelberger Weg. Ein Mitarbeiter beobachtete die beiden Männer beim Diebstahl und sprach sie an. Darauf ergriff einer die Flucht zu Fuß über die Lennestraße in Richtung Altenaer Straße. Der zweite stieg in einen Pkw - ein Opel Vectra mit ausländischem Kennzeichen - und fuhr los. Der Mitarbeiter versuchte den Opel aufzuhalten, musste aber schließlich ausweichen, wie die Polizei schreibt. Dabei wurde er vom Außenspiegel am Arm touchiert, blieb jedoch unverletzt, berichtet come-on.de.

Netto-Markt befindet sich direkt an der A45-Umleitung

Einen Rucksack samt der Beute ließen die Täter zurück. Polizeibeamte stellten ihn sicher und fahndeten bisher ergebnislos nach den Flüchtigen. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung und räuberischen Diebstahls und sucht Zeugen, die sich an die Polizeiwache in Lüdenscheid unter Tel. 02351/90990 werden können. Der Tatort befindet sich in unmittelbarer Nähe zur A45-Umleitungsstrecke, sodass die Flucht und das Fahrzeug nicht unbemerkt geblieben sein dürften.

Diebstahl im Netto-Markt: Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Die Polizei hat auch eine Täterbeschreibung veröffentlicht. Erste Person: männlich, ca. 1,70-1,75m groß, kräftige Statur, dunkle Haare, schwarzer Parka, schwarze Hose, dunkler 3-Tage Bart. Zweite Person: männlich, ca. 1,70-1,75m groß, leicht rötliche Haare, schlanke Statur, blaue Augen, roter Parka.

