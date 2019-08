Nettos in ganz Deutschland betroffen: Rückruf beliebter Cabanossi wird in einigen Bundesländern ignoriert

Bei Netto Marken-Discount

Die beliebte Mini-Salami bei Netto können unter Umständen kleine Plastikteile enthalten. Betroffene Kunden können die Produkte zurückgeben.

Finnentrop - Die Firma Metten Fleischwaren ruft eine bestimmte Partie Cabanossi-Würste der Marke "Hofmaier" zurück, die bundesweit von der Handelskette Netto Marken-Discount verkauft wurden.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass rote Kunststoffteile in der Wurst als Fremdkörper enthalten sind, teilte Metten im sauerländischen Finnentrop mit.

Netto: "Hofreiter"-Cabanossi kann rote Kunststoffteile enthalten

Betroffen sind demnach die 300-Gramm-Packungen des Artikels "Cabanossi gebrüht, geräuchert" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 22.08.19 und der Chargennummer MET 1580409. Die Verpackungen tragen das Unternehmenslogo "Metten" und die Veterinärkontrollnummer DE EV 356 E.

Noch nicht verkaufte Packungen seien bei Netto Marken-Discount aus dem Sortiment genommen worden. Weitere Mindesthaltbarkeitsdaten, Chargennummern oder andere "Hofmaier"-Produkte seien nicht betroffen. Wer die Würste gekauft hat, kann sie laut Metten auch ohne Kassenzettel in den Märkten zurückgeben und bekommt den Kaufpreis erstattet.

Netto muss "Hofreiter"-Mini-Würstchen zurückrufen - Behörden reagieren langsam

Weder die Metten Fleischwaren GmbH & Co. KG noch der Netto Marken-Discount machen regionale Einschränkunen, weswegen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von einer bundesweiten Betroffenheit auszugehen ist. Eine "Warnung" sei nach Angaben von Produktrueckrufe.de bisher aber nur für Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen ausgesprochen. Trotzdem es in Bremen und Rheinland-Pfalz auch Netto-Filialen gibt, hätten die verantwortlichen Behörden in diesen beiden Bundesländern noch nicht reagiert, so das Portal.

