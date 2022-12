Telekom, O2 und Vodafone im Test - Wer bietet das beste Handynetz für Deutschland?

Von: Ines Baur

Sendemasten - Sie sind nicht schön und niemand möchte ihn auf dem Grundstück nebenan, bitte. Doch ohne funktionieren die Handynetze nicht. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Im Rahmen eines Handy-Netztests prüfen Experten den Status Quo der Netzanbieter. Wer bietet das beste Netz in Deutschland? Welcher Betreiber punktet am Land, wer in der Stadt? Und welcher Anbieter stellt in München das beste Handynetz?

München - Kaum ein Mensch verbringt den Tag ohne sein Smartphone. Mit dem technischen Wunderwerk telefonieren die Leute nicht nur. Sie chatten, surfen im Netz, hören Musik, schreiben Mails, nutzen Streaming-Dienste und vieles mehr. Immer wichtig ist ein stabiles mobiles Netz - das es in manchen Gegenden kaum gibt. Die sogenannten weißen Flecken herrschen vor. Ein Ärgernis, das Deutschlands Netzbetreiber schon seit Jahren ändern möchten.

Bestes Handynetz - wie sieht es aktuell mit der Versorgung von 5G aus?

Das Computermagazin Chip hat mit NET Check die Qualität der Netze von O2, Telekom und Vodafone daraufhin untersucht. Der Ausbau der 5G-Technik gehe wie geplant weiter und die Tarife für die Mobilfunkkunden bleiben weitgehend stabil, schreibt das Computermagazin. Die drei Netzbetreiber erklären, sie seien mit ihren Fortschritten beim 5G-Ausbau mehr als zufrieden. Anbieter O2 und Vodafone melden, sie hätten ihre Ausbauziele für 2022 vorzeitig erreicht. Sie könnten 75 Prozent der Bevölkerung mit 5G versorgen. Die Telekom nennt für sich sogar eine Versorgung von 92 Prozent der Haushalte.

Bestes Handynetz - erster Platz bekommt bei 5G Schulnote 1,1

Wie die Nutzbarkeit der Netze im Alltag aussieht, soll der wohl umfassendste Mobilfunktest Deutschlands zeigen. „Die aktuellen Messungen unterstreichen das Ergebnis vom letzten Jahr“, schreibt das Computermagazin. „Die Telekom hat beim 5G-Ausbau einen Vorsprung und gewinnt sowohl den Test insgesamt wie auch die 5G-Wertung.“ Der ehemalige Staatskonzern erhält in der Gesamtwertung die Schulnote 1,3. Im 5G-Ranking gäbe es sogar die Note 1,1.

Auf dem zweiten Platz schafft es Vodafone mit einer Gesamtwertung von 1,4. Im 5G-Ranking liegt Vodafone mit einer 1,4 etwas weiter hinten. Die rote Laterne trägt O2. In der Gesamtwertung bekommt der Netzbetreiber eine 1,7. Im 5G-Ranking holte sich die Telefónica-Tochter eine 1,5. „Schon diese Bewertungen legen nahe, dass der 5G-Ausbau für das Netz von O2 eine Chance darstellt, sich vom letzten Platz in unserem Netztest zu lösen und künftig zu Vodafone aufzuschließen“, resümiert chip.de.

Bestes Handynetz in Deutschland - in welcher Stadt holt die Telekom den Sieg?

„Wir wollen hoffen, dass die Zahl 13 kein Unglück bringt, denn die Telekom holt sich zum dreizehnten Mal in Folge den Sieg in unserem Netztest“, schreibt das Fachmagazin. Mit der Gesamtnote von 1,3 qualifiziere sich der Magenta-Konzern souverän als das Premiumnetz Deutschlands. Die Telekom führe in fast allen Disziplinen: Sie hätte das beste Netz zum Telefonieren wie zum Surfen und läge bei der Verfügbarkeit vorne. Weiter gewinne sie die Teilwertung Fernzüge und das 5G-Ranking. Bei der Netzabdeckung in Tunneln sind allerdings laut einem Bericht der Bundesnetzagentur noch nicht alle Tunnel vollständig versorgt.

Bei der Spezialauswertung bezüglich Großstädten holt die Telekom vier von fünf möglichen Siegen: In München, in Berlin, in Hamburg und in Köln. Nur in Frankfurt muss sie Vodafone den Vortritt lassen.

Bestes Handynetz in Deutschland - ländliche Gebiete legen zu

Um die Verfügbarkeit der Netze in der Fläche zu ermitteln, mussten die Prüfer einen ziemlichen Aufwand betreiben. Für einen Zeitraum von zwölf Wochen erfassten sie über 3,6 Milliarden Handydaten von fast 2,5 Millionen Geräten. Nutzerinnen und Nutzer stellten diese gemäß den Rahmenbedingungen der DSGVO zur Verfügung. So wurde die Verfügbarkeit der Netze auf einer Fläche von über 235.000 Quadratkilometern analysiert.

Im Vergleich zu letztem Jahr hat O2 in den ländlichen Gebieten zugelegt und die LTE-Verfügbarkeit auf 96,75 Prozent der erfassten Fläche gesteigert. Damit läge die Telefónica-Tochter nur knapp hinter Vodafone (97,56 Prozent) und Telekom (98,74 Prozent). „Kaum Fortschritte sehen wir bei der Verfügbarkeit von Highspeed-LTE mit einer sehr guten Signalqualität“, schreiben die Prüfer. In den Städten lägen die Quoten mit 96 und 99 Prozent hoch. In den ländlichen Gebieten allerdings stagnieren sie bei rund 90 Prozent für O2 und 91,67 Prozent für Vodafone. Die Telekom kommt auf 95,75 Prozent.