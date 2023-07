Änderungen im August 2023: Steuerbescheid, Mindestlohn und strengere EU-Regeln

Von: Robin Dittrich

Ab August 2023 erhält eine Branche einen höheren Mindestlohn. Auch Azubis können sich auf 200 Euro mehr pro Monat freuen. Was ändert sich noch?

München – Wer seine Steuer mithilfe eines Steuerberaters erledigt, muss im August 2023 seine Steuererklärung für 2021 abgeben. Auch das Aus für Leuchtstoffröhren und die konkrete Planung der Kindergrundsicherung stehen an. Im Überblick, was Verbraucher für den neuen Monat wissen müssen.

Diese Änderungen stehen für Verbraucher im August 2023 an

Im Juli 2023 änderten sich unter anderem die DHL-Preise sowie Pflegebeiträge. Auch bei der Rente und dem Bürgergeld standen Änderungen an. Im August müssen sich Verbraucher ebenfalls auf einige Neuerungen einstellen. Unter anderem läuft die Frist für die Steuererklärung des Jahres 2021 aus. In der Regel ist eine Steuererklärung, die vom Steuerberater oder einem Lohnsteuerverein erstellt wird, im Februar des übernächsten Jahres fällig. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde diese Frist für 2021 bis zum 31. August 2023 verlängert. Unternehmer müssen zudem die Schlussabrechnung für empfangene Corona-Hilfen einreichen.

Diese Änderungen stehen im August 2023 an:

Steuererklärungen für 2021 vom Steuerberater werden fällig

Unternehmer müssen Schlussabrechnungen für Corona-Hilfen einreichen

Aus für Leuchtstoffröhren

Höherer Mindestlohn für Geld- und Wert-Branche

200 Euro mehr Gehalt für Bäcker-Azubis

Änderungen im August: Aus für Leuchtstoffröhren ab dem 25. August

Bereits seit langem darf kein Quecksilber mehr in Elektronikgeräten verbaut werden. Für Leuchtstoffröhren galten bislang allerdings Ausnahmen. Ab dem 25. August dürfen die Modelle T5 und T8 dann nicht mehr hergestellt werden. Eine Ausnahme gilt für Lagerware, die weiterhin verkauft werden darf. Grund des Verbots ist das enthaltene Quecksilber, das giftig für Mensch und Umwelt ist, wie das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) schreibt. Wer die Leuchtstoffröhren weiterhin nutzen möchte, sollte diese noch vor dem Verbot kaufen, da diese weiterhin benutzt werden dürfen, wenn sie vor dem 25. August gekauft werden.

Erhöhung des Ausbildungs-Gehalts: Bäcker-Azubis erhalten ab August 200 Euro mehr pro Monat. Auch der Mindestlohn wird erhöht. © Addictive Stock/Imago (Symbolbild)

Änderung ab August 2023: Die Kindergrundsicherung ist weiterhin in Planung

Die Kindergrundsicherung soll ab dem Jahr 2025 das Kindergeld ablösen. Bislang ist noch nicht klar, wie die Reform aussehen soll. Grünen-Politikerin Lisa Paus sagte kürzlich, dass „mit Hochdruck“ daran gearbeitet würde. Ende August 2023 sollen Einzelheiten der geplanten Kindergrundsicherung vorliegen. Das Familienministerium will dann einen Gesetzesentwurf vorlegen. Noch scheint unklar zu sein, wie hoch die Kindergrundsicherung ausfallen soll. Das Hauptziel der Grundsicherung ist, dass anspruchsberechtigte Familien die Leistungen auch nutzen.

Ab August 2023 gibt es in einer Branche einen höheren Mindestlohn

Wer in der Geld- und Wert-Branche arbeitet und beispielsweise Geldtransporte fährt, erhält ab August 2023 einen höheren Mindestlohn. Die Gewerkschaft Verdi kündigte bereits im vergangenen Jahr an, dass die Gehälter angehoben werden sollen. Die Erhöhung der Gehälter soll zwischen 3,25 und 4,7 Prozent betragen. Mehr Geld gibt es auch für Bäcker-Azubis. Auszubildende erhalten ab August 2023 knapp 200 Euro mehr pro Monat.

Änderungen im August: Frauen-Fußball-WM läuft im Free-TV – Bundesliga startet

Die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland finden bis zum 20. August 2023 statt. Alle 64 Partien werden bei ARD und ZDF ausgestrahlt, die beiden Sender erhielten kurz vor Start des Turniers den Zuschlag. Ab dem 18. August startet dann auch die Bundesliga-Saison der Männer. Am 18. August um 20.30 Uhr spielt der amtierende deutsche Meister FC Bayern München beim SV Werder Bremen. Die Zweitliga-Saison beginnt bereits am 28. Juli.

Was sich im August ändert: Sommerferien enden in vielen Bundesländern

Als Erstes beginnt mit dem neuen Monat die Schule für Schüler nach den Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. Dort startet die Unterrichtszeit am 7. August. Bis auf Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland, enden die Sommerferien in allen Bundesländern noch im August. Als Letztes starten Schüler aus Bayern wieder in den Unterricht – dort geht die Schule erst ab dem 12. September wieder los. (rd mit dpa)