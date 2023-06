Neue Konkurrenz für Aldi, Kaufland und Co.? Supermarkt will in Deutschland durchstarten

Kleine Geschäfte, in denen es alles gab: Tante-Emma-Läden kennen viele von früher. Zusammen mit einem neuen Konzept des Online-Handels wird „Tante Enso“ daraus.

München – Gerade in ländlichen Gegenden gibt es immer weniger Supermärkte. Dorfläden wie dieser in Paunzhausen sind selten geworden. Das bemerkt auch der Online-Supermarkt myEnso aus Bremen – und sieht Handlungsbedarf: „In den Orten unter 5000 Einwohnern, die für die großen Lebensmittelketten kaum interessante Standorte bieten, fehlen oft fußläufig erreichbare Angebote – und auch die Seniorenbedürfnisse sind nicht Teil der Zukunftsszenarien der Nahversorgung. Es muss etwas passieren.“

Das schreibt der Online-Supermarkt, der von Thorsten Bausch und Norbert Hegmann gegründet wurde, auf der eigenen Webseite. Laut Webseite soll das folgendes sein: Eine Verbindung der „Ressourcen des jeweiligen Ortes“ mit den „Kompetenzen und Möglichkeiten eines Online-Supermarktes“.

Tante Emma geht online: Neues Supermarkt-Konzept trifft auf eine von Lidl und Co. freigelassene Nische

Ergebnis dieser Verbindung soll der Tante-Enso-Markt sein. Das ist ein stationärer Supermarkt mit einer Größe von 200 bis 250 Quadratmeter. Dieser ist zu einer bestimmten Tageszeit in der Regel für vier Stunden mit Personal besetzt. In den übrigen Stunden ist ein Rund-um-die-Uhr-Einkauf mit einer personalisierten Kundenkarte möglich. Ein ähnliches Konzept ohne Personal verfolgt auch dieser Dorfladen in Schwaben. Das Sortiment im Tante-Enso-Markt umfasst zwischen 3000 und 3500 Artikel, außerdem sind einige Filialen über Click and Collect an das 15.000 Artikel umfassende Sortiment von myEnso angebunden.

Außerdem funktionieren die Tante-Enso-Märkte in einem Genossenschaftsmodell: Eine der Voraussetzungen für das Entstehen eines Marktes ist, dass mindestens 300 Menschen einen Anteil an der myEnso Teilhaber eG erworben haben. Das Konzept ist so beliebt, dass Bausch ankündigte, im kommenden Jahr „in ganz Deutschland bis zu 700 solche Tante-Enso-Läden eröffnen“ zu wollen.

700 Tante-Enso-Läden sollen entstehen: Konkurrenz für Aldi, Kaufland und Co.?

Wer jetzt denkt, die 700 neuen Supermärkte stellten eine Bedrohung für Aldi, Kaufland und Co. dar, dem widerspricht Bausch. Im Gegensatz zu Lieferdiensten wie Gorillas, Flink und Flaschenpost dringe MyEnso nicht in die Reviere der großen Einzelhändler ein. Stattdessen siedelten sich sie Tante-Enso-Läden dort an, wo sich die Einzelhändler zurückgezogen hätten.

Auch Stephan Rüschen, Professor für Lebensmittelhandel an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn, sieht im Gespräch mit chip.de in Tante-Enso-Läden keine Konkurrenz für andere Supermärkte: „Die Umsätze, die man erzielen kann, sind relativ gering. Die Bürger nutzen die Läden nicht für ihren Wocheneinkauf, sondern für den Ergänzungs- und Spontaneinkauf. Aldi, Lidl, Edeka und Co. werden nicht darunter leiden.“