Neue Konkurrenz für Lidl, Kaufland und Aldi? Online-Supermarkt macht sich breit

Von: Tobias Becker

Unter anderem Lidl bekommt nun wohl Konkurrenz aus Norwegen. © mix1press/Imago,Collage echo24.de

Ein Online-Supermarkt ist in Deutschland auf dem Vormarsch. Das Ziel: Die Einkaufszeit zu verringern – zum Nachteil von Lidl, Aldi, Kaufland und Co..

Lidl, Aldi, Kaufland, Edeka und ganz egal ob Heilbronn, Düsseldorf oder Hamburg … Die Supermärkte und Discounter in Deutschland kennt so ziemlich jeder. Tägliche Einkäufe von Lebensmitteln finden meist in den üblichen Filialen statt. Aber: Die großen Anbieter bekommen nun wohl Konkurrenz. Ein norwegischer Supermarkt der besonderen Art will sich laut Insidern in Deutschland ausbreiten, wie echo24.de berichtet.

Online-Supermarkt als Konkurrenz für Lidl, Aldi und Kaufland

Oda, ein norwegischer Supermarkt, ist seit Februar diesen Jahres in der Hauptstadt Berlin unterwegs. Aber ein gewöhnlicher Supermarkt ist es nicht. Was Oda von Lidl, Aldi und anderen deutschen Discountern unterscheidet: Es ist ein Online-Supermarkt. Rund 9.000 Artikel findet man demnach online bei der neuen Konkurrenz. Eine ordentliche Konkurrenz für Lidl, dessen Online-Shop kürzlich sogar besser abgeschnitten hat als der von Aldi.

Künftig sollen es sogar 12.000 Artikel werden, wobei die Norweger dabei wohl mit Startup-Unternehmen der Food-Branche kooperieren. Dazu zählen laut „chip.de“ beispielsweise Every Foods und Mondarella. Doch nicht nur das Sortiment soll erweitert werden: Der norwegische Online-Supermarkt will auch das Geschäft in Deutschland erweitern. Heißt: Neue Standorte sind geplant.

Lidl bekommt Konkurrenz: Norwegischer Online-Supermarkt auf dem Vormarsch

Wie die „Lebensmittel Zeitung“ schreibt, soll ab Sommer die Region Hannover abgedeckt werden. Zunächst geht es im Mai mit Salzgitter, Wolfenbüttel und Braunschweig los, dann folgen unter anderem Wolfsburg, Hannover und Peine. Um die Versorgung zu gewährleisten, wird wohl in Braunschweig ein neues Verteilerzentrum entstehen, was nicht nur 100 Arbeitsplätze schafft, sondern auch 700.000 Haushalte versorgen kann.

Für Aldi, Kaufland und auch Lidl ist das eine neue Konkurrenz, die auf die Dauer eventuell sogar den Discounter-Riesen gefährlich werden kann. Aber: Denn wie der Managing Director von Oda Deutschland, Malet Nousch, erklärt, sei das Ziel den Menschen die Stunden beim Wocheneinkauf zu ersparen, denn die Zeit „könnten sie genauso gut mit ihren Liebsten verbringen“.

Bis Oda in die Heimatregion von Lidl und Kaufland vorstößt, könnte es noch etwas dauern. Derzeit sind wohl eher Leipzig und Dresden geplant, als Heilbronn. Komplettes Neuland ist die Online-Konkurrenz nicht, denn mit Amazon-Fresh gibt es bereits Lebensmittel, die man online kaufen kann.