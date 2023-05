Neue vegane Sauce: McDonalds ändert Rezeptur von beliebtem Burger – „Geschmacklich einfach nur widerlich“

Von: Vivian Werg

McDonald’s will seine Umsätze steigern und feilt aktuell an der Rezeptur seiner wichtigen Klassiker – doch eine aktuelle Änderung schmeckt nicht jedem.

Kassel – McDonald’s zählt zu den beliebtesten Fast-Food-Restaurants der Welt. Doch nun führte der Fast-Food-Gigant eine Reihe von Änderungen ein, die seine beliebten Klassiker wie Big Mac, Hamburger und Cheeseburger verbessern sollen. Das berichtet der amerikanische Fernsehsender CNN. Folglich sollen die Verbesserungen der Kernprodukte auch zu einer Steigerung des Umsatzes führen.

Unternehmen: McDonald´s Filialen (in Deutschland): über 1.440 Quelle: mcdonalds.com

Die Verbesserungen sollen nach Angaben des Unternehmens zuerst auf internationalen Märkten vorgenommen werden. In Deutschland wurde aktuell die Rezeptur einer Sauce eines beliebten Burgers geändert – und die kommt nicht bei jedem gut an. Ganz im Gegenteil: Im Netz sorgt sie sogar für heftige Reaktionen.

McDonald‘s Kunden verärgert: Vegane Sauce auf dem Hamburger Royal TS kommt nicht gut an

Auf der Website bewirbt der Fastfood-Gigant den Hamburger Royal TS mit neuer Rezeptur und feiert ihn als einen „von Haus aus geschmacklichen Hochadel“. Doch das sehen einige Kundinnen und Kunden anders. Die neue Sauce verärgerte eine Kundin dermaßen, dass sie auf der offiziellen Facebook-Seite von McDonald‘s erstmal ihrem Ärger freien Lauf ließ: „Neue Rezeptur – Hamburger Royal TS. Geschmacklich einfach nur widerlich. Ich dachte, die Sauce auf dem Burger sei abgelaufen. Auf Nachfrage bekam ich dann die Information, dass das die neue vegane Sauce sei.“

McDonald´s Kunden verärgert: Der Fastfood-Gigant hat die Rezeptur eines beliebten Burgers verändert (Symbolbild) © Peter Kneffel/ dpa

Die Kundin legte nach und schimpfte: „Vegane Produkte anbieten, okay, aber warum auf einen normalen Burger vegane Sauce geknallt wird, die einfach nur süß schmeckt, total dünnflüssig ist und nun rein gar nichts mehr mit dem vorherigen Geschmack des TS zu tun hat, erschließt sich mir nicht. Kein Veganer würde den TS kaufen.“

Ein anderer Kunde stänkerte ebenfalls über die vegane Sauce: „Ich weiß schon, wieso ich bei dem ganzen veganen Hype nicht mitmache! Es nervt und schmeckt nicht! Wieder gutes Beispiel am Royal TS. Die neue vegane Sauce ist einfach bäh. Muss das sein?“

Bei McDonald‘s sorgte bereits ein neuer veganer Burger für mächtig Ärger

Änderungen an beliebten Klassikern oder auf der Speisekarte sind ein riskantes Unterfangen – zumal nicht alle Umstellungen in der Vergangenheit den McDonald‘s-Kunden schmeckten. Die Fast-Food-Kette führte im Februar den „McPlant“ ein, einen veganen Burger als Alternative für Veganer. Allerdings mussten dafür gleich zwei Burger weichen, die nicht funktioniert hatten: Der „Fresh Vegan TS“ und der „Vegan Burger“.

„Der Fresh Vegan TS wurde leider nicht in dem Maße nachgefragt, wie wir uns das gewünscht hätten. Deshalb wird er ebenso wie der Vegan Burger vom McPlant als pflanzenbasierte Alternative abgelöst“, erklärte ein Unternehmenssprecher seinerzeit die Entscheidung. Was auch vielen Veganern zusätzlich die Nackenhaare aufstellen ließ, war die Tatsache, dass der neue „McPlant“ strenggenommen nicht wirklich vegan ist. Denn: „Der McPlant-Burger wird mit Salat, Gewürzgurke, Tomaten, Käse, Ketchup, Senf und Sandwichsauce garniert. Wobei im Käse Milch und in der Sandwichsauce Ei enthalten sind“, so der Sprecher.

Ob die angekündigten Änderungen beim Big Mac und Cheeseburger bei den Kunden ähnliche Reaktionen auslösen werden, wird sich zeigen. Derweil hat sich das Unternehmen für die Mehrwegpflicht in Deutschland schon mal ein eigenes System überlegt. Zudem sollen die McDonald‘s-Becher künftig auch ohne Strohhalme auskommen.