Neue Nachtzug-Verbindungen in Europa – eine Übersicht

Von: Teresa Knoll

Wer im Nachtzug bequem durch Europa reisen will, muss erst mal den richtigen Anbieter für seine Strecke finden. Welche es gibt:

In den Zug steigen, einschlafen und wenn man aufwacht, ist man am Reiseziel: Bequemer kann reisen wohl kaum sein. Nachtzüge werden seit einiger Zeit immer beliebter. Daher sind für 2023 und die kommenden Jahre neue Verbindungen geplant, die durch Europa führen sollen – neben den zahlreichen Nachtfahrten, die schon angeboten werden. Welche Nachtzug-Verbindungen es in Europa gibt und welche neu dazukommen sollen, weiß SÜDWEST24:

Welche Nachtzüge fahren in Europa?

Es gibt eine große Auswahl von Nachtzügen in Europa. Größter Anbieter ist der ÖBB Nightjet: Zusätzlich zu eigenen Nachtfahrten werden in Kooperation mit Partnerbahnen weitere Nachtzüge quer durch Europa angeboten. Diese werden bei ÖBB EuroNight-Züge genannt. Die Verbindungen werden jeweils beim Partner-Anbieter gebucht.

Die Züge des Anbieters European Sleeper fahren von den Niederlanden und Belgien nach Berlin. Für 2024 ist eine Verbindung weiter nach Dresden und Prag geplant. Ab Frühling 2025 soll es außerdem einen Nachtzug für die Strecke Amsterdam-Barcelona geben. Auch der ÖBB Nightjet bietet seit 2023 neue Strecken an, zum Beispiel von Stuttgart nach Venedig.

Welche Nachtzüge gibt es ab Deutschland?

Über ganz Deutschland verteilt gibt es mehrere Orte, von denen aus die bequeme Reise mit einem der Nachtzug-Anbieter beginnen kann. Meist sind es große Metropolen wie Berlin und Frankfurt, in denen die Züge starten und halten. Auch die Deutsche Bahn (DB) bietet Nachtfahrten an: In den Schlafwagen bestimmter ICE und IC kann man sich bequem über Nacht durch Deutschland bzw. ins europäische Ausland fahren lassen.

In Kooperation der DB mit dem ÖBB soll die Strecke von Berlin nach Paris und Brüssel Ende 2023 eingerichtet werden, auch die Verbindung Wien nach Paris und Brüssel ist geplant, wie reisereporter.de schreibt. Die Fahrt von Berlin nach Paris oder Brüssel dauert 14 Stunden. Laut funk plant der ÖBB auch eine Verbindung von Zürich nach Barcelona, die ab Dezember 2024 in Betrieb gehen soll.

Wer bietet Nachtzüge an?

Welches Unternehmen Reisende wählen müssen, hängt vom Bestimmungsland, da viele Nachbarländer Deutschlands ihre eigenen Züge auf die Reise schicken. Eine Übersicht der Nachtzug-Anbieter in Europa:

European Sleeper: Niederlande, Belgien, Deutschland

Snalltaget: Schweden, Dänemark, Deutschland

Urlaubs-Express: Deutschland, Österreich, Italien

ÖBB Nightjet: Österreich, Schweiz, Deutschland, Niederlande, Italien, Belgien, Frankreich, Kroatien

MAV Ungarische Bahn: Strecken von und nach Ungarn

HZ Kroatische Bahn: Strecken von und nach Kroatien

SJ: Strecken von und nach Schweden

CD Tschechische Bahn: Strecken von und nach Tschechien

Polnische Bahn PKP: Strecken von und nach Polen

Slowakische Bahn

Deutsche Bahn: Deutschland ins europäische Ausland

Daneben gibt es noch BTE, ein deutsches Unternehmen, das Nacht-Transporte für Autos anbietet. Mit dem Baden-Württemberg-Ticket können Reisende teilweise auch über die Bundesgrenze hinaus in andere Länder fahren – was es sonst noch Wissenswertes über die Fahrkarte gibt. (resa)