Neue Studie: Ferienwohnungen in den Alpen immer teurer - hier explodieren die Preise besonders

Von: Kathrin Reikowski

Schweizer Alpenpanorama: Ferienwohnungen (Zweitwohnungen) in den Alpen sind nach Corona um etwa 20 Prozent teurer. © dpa/ Felix Kästle

Corona trägt eine Mitschuld, dass Ferienwohnungen in den letzten Jahren teurer wurden. In einer Region explodierten die Preise besonders.

Schweiz - Dank Home Office und einem Stopp von Fernreisen, hat die Corona-Pandemie zu Preissteigerungen bei Zweitwohnungen beigetragen. Wer nicht mehr zur Arbeit musste, trotzdem gut weiterverdiente, leistete sich gerne mal eine schicke Zweitwohnung im Grünen. Doch spätestens seit September 2022 hat sich der Trend umgekehrt, ermittelt eine neue Studie: Die Preise steigen nicht mehr weiter an. Was nach Corona aber bleibt: Um rund 20 Prozent höhere Preise im Vergleich zu Vor-Pandemiezeiten und ein leergefegter Markt für Zweitwohnungen.

Die Studie des UBS Alpine Property Focus hat die Preise für Ferienwohnungen in unterschiedlichen Regionen ermittelt - unter den Top 10 liegen neun Orte aus einem einzigen Land: Der Schweiz.

Ferienwohnungen in den Alpen: Preisexplosion in einem Schweizer Ort

Die Preise für Zweitwohnungen im gehobenen Segment in der Schweiz sind explodiert: Ein Quadratmeter kann dabei auf über 20.000 Euro kommen. In einem Ort explodierten die Preise besonders: Innerhalb eines Jahres wurden in Arosa die Zweitwohnungen um 20 Prozent teurer, sie kosten jetzt 13.400 Franken pro Quadratmeter (rund 13.800 Euro).

Orte Preis in Franken pro Quadratmeter Umrechnung in Euro pro Quadratmeter Engadin/St. Moritz 20.500 21.200 Films/Laax sowie Gstaad 17.000 17.550 Zermatt, Davos/Klosters, Jungfrau-Region, Andermatt 16.000 16.500

Ähnlich hoch wie in Zermatt seien die Preise für Zweitwohnungen in Kitzbühel, das damit als einzige Ortschaft außerhalb der Schweiz in die Top 10 kommt. Auf Platz 11 liegt die erste deutsche Region: Die teuersten Zweitwohnungen im Alpenraum Deutschlands liegen rund um den Tegernsee. hier seien die Preise innerhalb des letzten Jahres aber stagniert. In der Schweiz seien die Ferienwohnungen im letzten Jahr um durchschnittlich sieben Prozent teurer geworden, in den französischen Alpen um 5,5 Prozent, in den österreichischen um vier Prozent, und in den italienischen Alpen um zwei Prozent.

Ferienwohnungen in den Alpen: So wird die Entwicklung weitergehen

Durch Corona wurden viele Erst- und Zweitwohnungen umgewandelt und verkauft. „Die Umwandlung einer Erst- in eine Zweitwohnung bringt einen Mehrwert von 15 bis 20 Prozent im Marktdurchschnitt“, schreiben die Autoren der Studie. Seit Anfang 2020 habe der Bestand an Zweitwohnungen in der analysierten Region um fast 2500 Einheiten und somit um knapp 2 Prozent zugelegt. Und es gebe immer noch Potential.

Die Autoren meinen aber auch: „Im Umkehrschluss verknappt dies das Angebot an Erstwohnungen und verschärft den Bevölkerungsschwund in den Tourismusdestinationen.“ Auch Garmisch-Patenkirchen kennt das Problem lukrativer Ferienwohnungen.

Ein weiterer Preisanstieg bei den Zweitwohnungen sei unwahrscheinlich - gleichzeitig aber auch ein starker Preisabfall. Am wahrscheinlichsten sei, dass die Preise stagnieren. (kat)