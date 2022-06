Nächste Teuer-Welle im Einzelhandel: Eine Produktgruppe besonders betroffen

Teilen

In Supermärkten und Discountern sind gleich mehrere Produkte (Symbolbild) wieder teurer geworden. © Martin Wagner/imago

Gleich mehrere Alltags-Produkte sind im Einzelhandel noch einmal deutlich teurer geworden. Neben Fleisch sind auch viele Milchprodukte betroffen.

Mehr zum Thema Lidl und Co. ziehen wieder Preise an – speziell eine Produktgruppe betroffen

Stuttgart – Der Krieg in der Ukraine, aber auch die Nachwirkungen der Coronavirus-Pandemie, machen sich weiter in der Wirtschaft bemerkbar. In Deutschland spüren das die Verbraucher primär am Geldbeutel. Neben Energie oder auch Sprit kosten zudem immer mehr Alltags-Produkte wie Speiseöle, Fleisch oder eben Milchprodukte mehr. Seit Montag (20. Juli) sind von einer erneuten Teuer-Welle gleich mehrere Produktgruppen betroffen.

BW24 listet auf, welche Alltags-Produkte bei Lidl und Co. jetzt noch teurer sind

Am stärksten hiervon betroffen sind Milchprodukte wie Joghurt oder Quark, die bei Aldi, Lidl und Co zum Teil um 50 Prozent teurer geworden sind. Und das, obwohl die Preise für diese Produkte in der jüngsten Vergangenheit mehrfach angehoben worden waren. Die Gründe dafür sind vielfältig, als wichtigsten Faktor benennt die Agrarbranche aber die weiter teuren Energie- und Produktions-Kosten. „Futter- und Düngemittel sind enorm im Preis gestiegen“, sagt Eckhard Heuser vom Milchindustrie-Verband (MIV).