Neues Lidl-Konzept bringt große Veränderung an den Kassen

Von: Katja Becher

Neues Lidl-Konzept bringt große Veränderung an den Kassen © dpa/ZUMA Wire/Lorenzo Carnero

Lidl-Kunden können an der Kasse einen Service nutzen, den viele noch nicht kennen. Lesen Sie hier, wie der Discounter die Umwelt schonen und den Einkauf einfacher machen will:

Für Supermarkt- und Discounter-Kunden stehen aktuell nicht nur große Veränderungen bei den Preisen an, die immer weiter in die Höhe schießen. Immer wieder überlegen sich die beliebten Einzelhändler auch neue Konzepte, die das Einkaufen für Kunden praktischer und auch umweltschonender machen. Bei Lidl gibt es bereits seit vergangenem Jahr eine große Veränderung an der Kasse – die allerdings noch nicht jeder Kunde kennt.

HEIDELBERG24 verrät, wie man sich bei Lidl ganz einfach den Papier-Kassenzettel sparen kann – und stattdessen eine digitale Version erhält.

In über 3.000 Filialen des Discounters dürfen sich die Kunden seit diesem Jahr auch über eine weitere Neuerung freuen. Mit der „Rettertüte“ von Lidl gibt es den Einkauf für nur drei Euro – und man trägt dazu bei, die Lebensmittelverschwendung zu senken. (kab)