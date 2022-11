Neues Verkehrsschild: Punkt und 70 Euro Strafe drohen

Das Schild ist so unnütz wie ein Kropf.

Das Schild und auch die Diskussion hier erübrigt sich doch eigendlich, da das überholen von Fahrrädern neuerdings in Deutschland sowieso nicht mehr geht.

Um mich nicht strafbar zu machen überhole ich seit geraumer Zeit garkeine Fahrräder mehr, denn die meisten Deutschen Landstraßen haben nur ca. 5m Breite.

Rechter Fahrbahnabstand für's Fahrrad da.50cm, Fahrrad ca. 75cm, Sichedheitsabstand (außerhalb Ortschaft) 200cm, mein Fahrzeug ca. 210cm linker Fahrbahnabstand für mich ca. 20cm.

50+75+200+210+20=555cm. Also überholen sowieso verboten.

Innerhalb von Ortschaften aufgrund der Straßenbreite fast genauso unmöglich die 1,5 m einzuhalten.

Aufgrund für mich noch ungeklärter Rechtslage halte ich neuerdings auch noch an, wenn mir ein Fahrrad entgenkommt, da ich dann ja auf der linken Seite den vorgeschriebennen Sicherheitsabstand zum Fahrrad nicht einhalten kann.

Vielleicht weiß ja jemand diesbezüglich Bescheid.