Nach dem 9-Euro-Ticket: Fortsetzung kommt! Erste Regionen bieten bereits Nachfolger an

Mit dem September endete das 9-Euro-Ticket als Angebot für günstiges Reisen mit Bus und Bahn. Der Bund bestätigte nun, dass es eine Fortsetzung geben werde. Erste Länder bieten bereits einen „Nachfolger“ an.

München – Diesen Sommer packte Deutschland das Reisefieber. Dank des 9-Euro-Tickets waren Fahrten quer durch die Bundesrepublik und sogar in Teile des Auslands zu erschwinglichen Preisen machbar. Zwar begeisterte das Angebot nicht alle, da es dank der niedrigen Fahrtkosten zu überfüllten Bahnen und einem großen Ansturm auf beliebte Urlaubsregionen kam, insgesamt bewirkte das Ticket allerdings einige Erleichterung im Tarifdschungel und verleitete viele Bürger dazu, das Auto zugunsten öffentlicher Verkehrsmittel stehenzulassen.

9-Euro-Ticket: Bund kündigt Nachfolger des günstigen Angebots Nutzer von Bus und Bahn an

Da das Schnäppchen, für neun Euro einen ganzen Monat lang mit Bus und Bahn fahren zu können, zeitlich auf Juni bis August 2022 begrenzt war, stellt sich nach dem großen Erfolg des Angebots nun die Frage: Wird es einen Nachfolger geben? Während Gewerkschaften die Auswirkungen des preiswerten Flatrate-Prinzips äußert kritisch bewerteten, forderten Verbraucherorganisationen bereits zu Zeiten seiner Gültigkeit, dass es unbedingt eine Fortsetzung des Angebots geben müsse.

Das ist nun beschlossene Sache. Nachdem sich insbesondere Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) für ein gleichgeartetes Ticket starkgemacht hatte, lenkte Parteikollege und Finanzminister Christian Lindner im Rahmen der Pressekonferenz am Sonntag (04. September) nun ein – das geplante Entlastungspaket der Bundesregierung will das 9-Euro-Ticket ab 2023 weitestgehend fortsetzen. Das neue Angebot soll Wissing zufolge ein preislich „möglichst attraktives Ticket, das deutschlandweit gilt und als Abo-Variante zu kaufen ist“ werden. Im Gespräch ist eine Preisspanne von 49 - 69 Euro pro Monat.

Neues 9-Euro-Ticket – Einzelne Länder bieten schon jetzt günstige Tarife für den öffentlichen Nahverkehr an

Bis 2023 ist es noch ein wenig hin – und ob der Start des neuen 9-Euro-Tickets zum Jahreswechsel gelingt, nicht in trockenen Tüchern. Erste Bundesländer scheinen Reisenden im öffentlichen Nahverkehr ein Warten zumuten zu wollen und lancieren bereits jetzt günstige Nachfolgefahrkarten für bestimmte Regionen.

In Bayern kann das 9-Euro-Ticket für den Landkreis Kelheim bis zum 1. November 2022 weiter genutzt werden, um mit dem dem Expressbus KEXI durch Kelheim, zum Bahnhof in Saal an der Donau und in Neustadt zu gelangen. Das baden-württembergische Heidelberg stellt Jugendlichen unter 21 Jahren im Verkehrsverbund Rhein-Neckar seit diesem Monat das Maxx-Jahresticket für 36 Euro zur Verfügung. Voraussetzung für den Erwerb ist das Innehaben des Heidelberg-Passes bzw. des Heidelberg-Passes-Plus. Im selben Atemzug wurde auch die „Fahrkarte ab 60“ erschwinglicher; Senioren zahlen mit 365 Euro jährlich nun 200,20 Euro weniger.

Der niedersächsische Landkreis Lüchow-Dannenberg hingegen setzt seit September im Wendland-Tarifgebiet auf das 365-Euro-Ticket, das auf Antrag erhältlich ist. Die Fahrkarte, die sich auf etwa 30 Euro im Monat beläuft, war unter anderem von den Linken bereits im Juni 2022 als eventuelle Nachfolgeregelung für das Neun-Euro-Ticket vorgeschlagen worden. Wie die konkrete Ausgestaltung des intendierten, neuen Schnäppchentickets deutschlandweit zu realisieren ist, bleibt abzuwarten. Auf lange Sicht können sich Reisende im öffentlichen Nahverkehr jedoch voraussichtlich auf, den Geldbeutel schonende Preise freuen – in Anbetracht der im Winter 2022 zu erwartenden, immensen Zusatzkosten im Alltag sicher eine willkommene Erleichterung. (askl)