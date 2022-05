Neun-Euro-Ticket: Bahn wird deutlich – wenn man DAS vergisst, ist das Ticket ungültig

Ein Ticket für jeden, für läppische 9€ - aber jeder muß es personalisieren. Was auch kontrolliert werden muß. Und bei Verstoß geahndet. Es lebe noch mehr Bürokratie!

Gleichzeitig hat die Bahn gestern mitgeteilt, daß das Ticket auf bestimmten RE-Strecken nicht gilt, nämlich dann, wenn der RE gleichzeitig auch ein IC ist (was ein Konzept...!). In BaWü gilt das aber auf mindestens einer Strecke doch nicht, weil da irgendwer mit irgendwem was abgesprochen hat. Hat man allerdings ohnehin ein Nahverkehrsabo, dann gilt evtl. doch wieder was anderes. Was genau, weiß man aber auch nicht so richtig mitzuteilen.

Die sollten einfach nur ein ganz einfaches, schnödes billiges Ticket anbieten und es kommt einfach nur Kafka raus. Dieses Unternehmen ist wirklich tiefenunfähig für alles.