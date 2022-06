9-Euro-Ticket: Deutsche Bahn zieht positive Bilanz – Mitarbeiter hingegen im „täglichen Ausnahmezustand“

Von: Stella Henrich

Die Deutsche Bahn zieht Bilanz: Das 9-Euro-Ticket funktioniert. Gleichzeitig steigen die Belastungen für die Mitarbeiter des Unternehmens.

München - Jede Medaille hat bekanntermaßen zwei Seiten. In diesem Spiel haben die Arbeitnehmer der Bahn allerdings keine Option: Sie stehen immer auf der Seite, auf der Überlastung sofort spürbar wird und Konflikte mit Fahrgästen vorprogrammiert sind. Das bekommen zurzeit vor allem die Zugbegleiter zu spüren, die schon nach etwas mehr als drei Wochen Gültigkeit des 9-Euro-Tickets am Rande ihrer Kräfte angekommen sind.

Das 9-Euro-Ticket bedeutet den täglichen Ausnahmezustand für die Mitarbeiter der Verkehrsunternehmen.

Die Belastungen an den Bahnhöfen und in den Zügen seien stark angestiegen, höhere Krankenstände nur eine Frage der Zeit. „Das 9-Euro-Ticket bedeutet den täglichen Ausnahmezustand für die Mitarbeiter der Verkehrsunternehmen“, sagt der Vizevorsitzende des Gesamtbetriebsrats DB Regio, Ralf Damde, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Bund und Länder müssten dafür sorgen, dass sie entlastet werden – und zwar branchen­weit. Zusätzliche Bezahlung und mehr freie Tage seien unabdingbar, damit die Mitarbeiter im Nahverkehr, an den Stationen und im Sicherheitsdienst dieser Überlastung standhielten, so Damde weiter.

Ralf Damde, Vizevorsitzernder des Gesamtbetriebsrat DB Regio. © imago

Auch die Betriebsräte der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) blasen in dasselbe Horn. Das Entlastungspaket der Bundesregierung sei zu einem „Belastungspaket“ für die Bahnbeschäftigten geworden, kritisieren die EVG-Arbeitnehmervertreter in einem Brief an die Verkehrsminister von Bund und Ländern. Die günstige Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs gehe zulasten der Sicherheit und des Arbeitsschutzes. Dies dürfe nicht sein.

9-Euro-Ticket: Bahn zieht positive Bilanz

In einem internen Papier, das dem RND vorliegt, schreibt die Deutsche Bahn (DB), „das 9-Euro-Ticket funktioniert“. Die Fahrgastzahlen hätten sich spürbar erhöht – sowohl an den Wochenenden als auch in der Woche. Durchschnittlich läge der Zuwachs bei 20 bis 30 Prozent. Weiter heißt es: Das erwartete Chaos, vor allem an den verlängerten Wochenenden Himmelfahrt, Pfingsten und in Süddeutschland Fronleichnam, sei ausgeblieben. In einigen Regionen, an touristisch ohnehin belasteten Linien, mussten Züge geräumt werden. Das habe aber insgesamt nur 0,1 Prozent aller Fahrten betroffen.

In Sachen Pünktlichkeit räumt die Bahn ein, dass Regionallinien überfüllter als sonst gewesen seien und es dadurch auch zu Verspätungen gekommen sei. Aber gut, das war irgendwie zu erwarten und dürfte selbst die Fahrgäste nicht besonders überrascht haben. Das Thema war schließlich auch vor Einführung des 9-Euro-Tickets ein Kritikpunkt an der Bahn.

9-Euro-Ticket: Pünktlichkeit der Bahn nimmt weiter ab

So liege die Pünktlichkeit im Nahverkehr auch wegen des 9-Euro-Tickets rund fünf bis zehn Prozentpunkte unter dem Normalniveau bei knapp 85 Prozent. Verspätungen und lange Wartezeiten – ein Dauerthema für Bahn-Fahrgäste. Schließlich sind es nicht die Fahrgäste, die zu Verspätungen der Bahn führen, sondern das Schienennetz. Und das sei in die Jahre gekommen, kommentiert die wiwo.de.

Die Deutsche Bahn sollte ihren Kunden daher diese Wahrheit zumuten. Sie sollte sich ehrlich machen und sagen, dass sie Pünktlichkeit in diesem Jahr auf zahlreichen Strecken nicht garantieren kann, weil Strecken ausgebaut werden, damit es in der Zukunft besser laufe, forderte die Wirtschaftswoche in ihrem Kommentar weiter.

Bei aller Kritik an der Situation für die Beschäftigten der Bahn, sei das 9-Euro-Ticket im Grundsatz ein Erfolgsmodell, schreiben die EVG-Betriebsräte an die Verkehrsminister, berichtet das RND weiter. Das Angebot läuft noch bis Ende August. Danach ist Schluss. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat bereits ein Machtwort gesprochen und die vielfach geforderte Verlängerung ausgeschlossen. Ob es also ab September wieder besser für die Beschäftigten der Bahn wird, die Belastungen zurückgehen und alles wieder besser wird, bleibt offen.

