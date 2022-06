Nach 9-Euro-Ticket-Chaos an Pfingsten: Das will die Bahn jetzt ändern

Von: Raffaela Maas

Teilen

Der erste Stresstest für das 9-Euro-Ticket ist geschafft, doch die nächste Herausforderung für die Deutsche Bahn naht. Was ist geplant, um dem Chaos in Zukunft Einhalt zu gebieten?

München - Überfüllte Züge, Verspätungen und Gedränge am Bahnsteig: Für die Belegschaft der Deutschen Bahn und die Passagiere war das erste Pfingstwochenende mit dem 9-Euro-Ticket ein wahrer Stresstest. Nun stellt sich die Frage, was die Bahn gegen das Billigticket-Chaos unternehmen wird - erst recht, da in wenigen Tagen mit Fronleichnam bereits das nächste lange Wochenende mit Chaos-Potenzial vor der Tür steht.

Pfingst-Chaos durch 9-Euro-Ticket - Fahrgastverband übt Kritik

Der Fahrgastverband Pro Bahn sah sich nach dem Pfingstwochenende in seiner anfänglichen Kritik am 9-Euro-Ticket bestätigt. „In den Hauptreisezeiten war die Nachfrage auf den Hauptstrecken so stark, dass Züge nicht abfahren konnten. Und einige Bahngesellschaften - etwa die Metronom in Norddeutschland - haben die Fahrradbeförderung ausgeschlossen, weil sie dem Ansturm nicht Herr wurden“, sagte Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn am Montag der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Das Chaos sei vorhersehbar gewesen und Folge eines politischen Angebots, ohne dafür über die nötigen Kapazitäten im Bahnverkehr zu verfügen

Mit unserem brandneuen Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe.

9-Euro-Ticket: So soll Chaos in Zukunft vermieden werden

„Natürlich ist es wie erwartet vor allem auf den touristischen Hauptrouten punktuell zu Belastungsspitzen gekommen“, erklärte Jörg Sandvoß, Vorstandsvorsitzender DB Regio in einer Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. Juni. Für die steigende Zahl von Fahrgästen seien seit dem 1. Juni 50 zusätzliche Züge der DB Regio mit rund 250 zusätzlichen Fahrten im Einsatz.

In den Sommermonaten soll das DB-Personal an Bahnhöfen und in den Zügen verstärkt werden, um Ein- und Ausstiege besser zu koordinieren und Reisende besser zu unterstützen, hieß es in der Pressemitteilung des Unternehmens. Verglichen mit einem normalen Sommer sollen dabei etwa viermal so viele Service- und Sicherheitskräfte zum Einsatz kommen.

Ob diese Maßnahmen ausreichen, um einen nächsten großen Andrang Herr zu werden? Bereits in wenigen Tagen hat die Bahn die Möglichkeit sich zu beweisen - mit Fronleichnam in Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und weiteren Bundesländern wartet bereits das nächste lange Wochenende. (rrm/dpa)