9-Euro-Ticket-Empfehlung: Diese Strecken lohnen sich

Von: Linus Prien

Das 9-Euro-Ticket bietet jede Menge Möglichkeiten, durch Deutschland zu reisen. Im Folgenden sind einige Strecken beschrieben, die es sich lohnen, bereist zu werden.

Berlin - Das 9-Euro-Ticket ist da. Es ermöglicht Menschen in Deutschland mitunter einen Monat lang kostenfrei die Regionalbahnen im Land zu verwenden. Es gibt einige Strecken, die man womöglich noch nie bereist hat, die spätestens jetzt, wo die Fahrten günstig sind, lohnenswert sind. Dabei gibt es jenseits der mittlerweile in ganz Deutschland bekannten Fahrt von Hamburg nach Sylt auch andere Strecken in Deutschland, die viel zu bieten haben.

9-Euro-Ticket-Empfehlung: Von München nach Füssen

Im Süden ist es Reisenden beispielsweise möglich, von München nach Füssen zu reisen. Die Reisedauer beläuft sich auf circa zwei Stunden. Mit der Regionalbahn kann man ab München Hauptbahnhof jede Stunde die Reise antreten. Auf der Strecke kann es dazu kommen, dass einmal umgestiegen werden muss, es gibt jedoch auch Direktverbindungen.

Theoretisch wäre es auf der Fahrt bereits möglich, vor Füssen auszusteigen. In Kaufbeuren oder etwa in Marktoberdorf erwartet sie ein ruhiges, bayrisches Lebensgefühl. Diese Stopps bieten sich gut dafür an, auf dem Hinweg oder auf dem Rückweg etwas zu essen oder spazieren zu gehen. Auf dem Weg Richtung Füssen kommt man den Alpen immer näher. Kurz vor der Ankunft fährt man entlang des Hopfensees. An der Endstation angekommen, kann man zum berühmten Schloss Neuschwanstein spazieren.

Schloss Neuschwanstein © IMAGO/Mickey_55

9-Euro-Ticket-Empfehlung: Von Berlin bis Lübeck

Eine weitere Strecke, die mit der Regionalbahn zurückgelegt werden kann, ist die von der Hauptstadt Berlin nach Lübeck. Die Reisedauer beträgt circa vier Stunden. Auf der Fahrt muss man jedoch mindestens einmal umsteigen. Das in Schleswig-Holstein gelegene Lübeck besticht mit einer wunderschönen Altstadt, welche UNESCO-Weltkulturerbe ist. Darüber hinaus ist Lübeck mit der Regionalbahn gerade einmal 15 Minuten vom Timmendorfer Strand entfernt.

Lübecker Altstadt © IMAGO/S. Ziese

9-Euro-Ticket-Empfehlung: Von Mainz nach Köln

Im Westen des Landes bietet sich eine Strecke an, die zwei größere Städte verbindet. Von Mainz kann man Köln mit der Regionalbahn innerhalb von circa drei Stunden erreichen. Es gibt sowohl Direktverbindungen als auch Züge, mit denen man einmal umsteigen muss. Bereits die Fahrt am Rhein entlang durch die Weinberge ist Grund genug, um diese Reise anzutreten. Auf dem Weg kann man in der ehemaligen Hauptstadt der Bundesrepublik, Bonn, oder in Koblenz anhalten. Eine weitere Möglichkeit wäre es in der Natur in der Nähe der Schlösser und Burgen zu halten, um dort eine Pause zu machen und einen Wein zu trinken.

Rheinlandschaft © IMAGO/Alice Didszoleit

9-Euro-Ticket-Empfehlung: Von Hamburg nach Sylt

Eine Reise, über die im Vorhinein viel gesprochen wurde, ist die Reise von Hamburg Altona nach Westerland auf Sylt. Die Reise dauert über drei Stunden, ohne umsteigen zu müssen. Auf der Fahrt kommt man immer mehr in die norddeutsche Landschaft und fährt schließlich kurz vor der Ankunft in Westerland über den Hindenburgdamm, der die Insel mit dem Festland verbindet. Angekommen auf Sylt gibt es schöne Strände, an denen man in der frischen Nordsee baden kann. Auf der anderen Seite gibt es auch das Wattenmeer, auf dem man Wanderungen machen kann. Die Natur auf der Insel besticht mit ihrer wunderschönen Optik. (lp)