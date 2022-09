9-Euro-Ticket-Nachfolger: Künftig auch Fernbusfahrten möglich? Flixbus-Chef will Lücke schließen

Flixbus will bei einem Nachfolgemodell des 9-Euro-Tickets mitmachen. Somit könnten Reisende künftig nicht nur die Bahn im Regionalverkehr, sondern auch Busse im Fernverkehr nutzen.

München ‒ Laut eines Berichts von Spiegel.de will das Fernbusunternehmen Flixbus in einen möglichen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket integriert werden. Gespräche mit Bund und Ländern liefen bereits. Denn Flixbus-Unternehmenschef André Schwämmlein findet die Idee für ein klimafreundliches und bezahlbares Ticket „grundsätzlich super“.

Vor allem Reisende im ländlichen Raum könnten seiner Ansicht nach davon profitieren. So seien Menschen gerade dort, wo Direktverbindungen mit Bus und Bahn in Großstädte fehlten, vom Angebot des 9-Euro-Tickets quasi ausgeschlossen gewesen. Offensichtlich will der Firmenchef diese Lücke nun schließen. „Wir stehen bereit, um Verkehre zu entlasten“, wird Schämmlein im Bericht zitiert.

Nachfolger für das 9-Euro-Ticket ist in Planung: Das 9-Euro-Ticket soll ein Nachfolge-Modell erhalten! Die Ampel-Parteien einigten sich im neuen Entlastungspaket darauf, 1,5 Milliarden Euro für ein neues Modell des beliebten Tickets zur Verfügung zu stellen. Mit dem Preis von 9 Euro ist allerdings dabei nicht mehr zu rechnen. Laut Informationen von Business Insider hieß es zunächst, ein 60-Euro-Ticket solle kommen. Grünen-Co-Chef Omid Nouripour sprach von einem Preis von ungefähr 49 Euro. Ziel sei es laut Beschlusspapier, dass man einen Preis zwischen 49 und 69 Euro im Monat erreiche, das Ticket solle „bald“ auf den Weg gebracht werden. Die Länder müssen der Finanzierung jedoch noch zustimmen.

9-Euro-Ticket: Es gibt auch Kritik am dreimonatigen Experiment

Reisenden und Pendlern dürfte die Idee des Firmen-Chefs jedenfalls gefallen. Denn je flexibler das 9-Euro-Ticket eingesetzt werden kann, desto attraktiver wird der Umstieg auf Bus und Bahn. Häufiger Kritikpunkt am „Klimaticket“ war zwar bisher, dass es zu überfüllten Zügen geführt habe. Nicht nur Bahngäste waren genervt. Auch das Bahn-Personal klagte darüber. Und auch DB-Experte Christian Böttger ist der Ansicht, dass das dreimonatige Experiment mit dem 9-Euro-Ticket keine Autofahrten ersetzt, sondern eher für zusätzliche Reisen gesorgt habe. Böttger ist Professor für Technik und Wirtschaft an der Hochschule in Berlin. Er forscht seit Jahren zur Deutschen Bahn.

Wenn ein künftiges ›Klimaticket‹ vollständig und für alle verfügbar sein soll, gilt: Ohne Fernbus geht es nicht.

Aber die Vorstellung, das Ticket könnte demnächst mit mehr Verkehrsmitteln als bisher genutzt werden, klingt für viele verlockend. Das weiß auch André Schwämmlein. „Wenn ein künftiges ›Klimaticket‹ vollständig und für alle verfügbar sein soll, gilt: Ohne Fernbus geht es nicht“.

Das 9-Euro-Ticket führte zu vollen Zügen und Bahnsteigen. (Symbolbild) © Steffen Schnellhorn/imago

9-Euro-Ticket: Flixbus-Firmen-Chef denkt um

Flixbus-Chef Schwämmlein hatte vor Monaten das 9-Ticket-Ticket noch scharf kritisiert. Doch wie sich anschließend zeigte, musste sein Unternehmen wegen des Angebots erhebliche Geschäftseinbußen hinnehmen, berichtet Spiegel.de. Denn viele Reisende stiegen offenbar von Fernbussen auf Regionalbahnen um. Das Minus liege im zweistelligen Bereich.

Die Flix SE mit Sitz in München hat ihr Geschäft mit Fernbussen im Jahr 2021 begonnen und bietet Buslinien in Europa sowie Zugverkehr in Schweden an. Seit 2018 tritt Flix mit Fernbahnverbindungen in Konkurrenz zur Deutschen Bahn an und bietet neben Busreisen auch Bahnreisen durch die Tochter Flixtrain an.

Dabei wurde sein Fernbusunternehmen bereits durch die Corona-Pandemie hart gebeutelt. Im November 2020 stellte Flixbus seinen Betrieb in Deutschland, der Schweiz und Österreich vorübergehend sogar ein. Erst im Frühjahr des darauffolgenden Jahres lief der Busverkehr dann wieder langsam an. Unternehmerisch verständlich also, dass Schwämmlein nun beim möglichen Nachfolger des 9-Euro-Tickets mitmischen will.

Auch in Bayern findet inzwischen ein Umdenken zum Nachfolge-Modell des 9-Euro-Tickets statt. Bisher wurde eine Finanzierung durch Bayern ausgeschlossen. Davon rückt Ministerpräsident Markus Söder offenbar wieder ab.

