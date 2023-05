Kein Verbot von Öl- und Gasheizungen: Was sich jetzt dennoch ändert

Unser Johann hat ein kleines logisches Problem. Ja 2022 konnten 49% der Stromproduktuktion regenerativ erzeugt werden. Weil es es nicht mehr waren, musste 51% nicht regenenerativ dazu produziert werden. Wenn nun die Nachfrage von mal angenommen 100GWh war, haben waren es 49 GWh regenerativ erzeugt, doll! Aber werden nicht mehr*

Wenn die Nachfrage wg. E Autos und Wärmepumpen auf 110 GWh steigt, bleibt die regenerative Herstellung auf 49GWh begrenzt. Woher kommen dann die fehlenden 10GWh? Die kommen aus aktuell brachliegenden Kapazitäten also in erster Linie dreckiger Braunkohle. Also sinkt der Anteil der Regenerativen in unserem Beispiel auf 44% (49GWh / 110 GWh). Schlauer wäre es weniger dreckiges Gas um Keller zu verheizen als Braunkohle im Kraftwerk. Die Wärmepumpe mit einer JAZ von 3 gleicht nur den Wirkungsgrad des Kraftwerks von 33% aus, Kohle ist aber doppelt so dreckig wie Kohle. FRÜHER nannte man sowas Milchmädchenrechnung...

*und wen es mehr werden, dan steigt die Mange auch dann wenn keine zudätzlichen Verbraucher angespöpselt werden.