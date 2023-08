Chaos ums Deutschlandticket: „Fortführung ernsthaft gefährdet“

Von: Moritz Bletzinger

Das Deutschlandticket könnte bald schon wieder Geschichte sein. Uneinigkeit über die Finanzierung bringt das Projekt ins Wanken.

Bremen – Mit einem monatlichen Beitrag von 49 Euro uneingeschränkt durch Deutschland reisen – ob mit Bus, Bahn, Straßenbahn oder Regionalzug: Das Deutschlandticket hat eine Vision wahr gemacht, die vor einem Jahr noch als unrealistisch galt. Jedoch könnte dieses Angebot jetzt schon bald wieder Geschichte sein, da Bund und Länder bislang keine Einigung über die zukünftige Finanzierung des Monats-Abos für 49 Euro erzielt haben. Das Chaos ums Deutschlandticket nimmt kein Ende.

Finanzierungschaos beim Deutschlandticket: Droht dem Angebot schon wieder das Aus?

Bis zum Jahr 2025 teilen sich Bund und Länder die Kosten, die durch das Deutschlandticket entstehen. Nach Angaben der Süddeutschen Zeitung (SZ) belaufen sich diese auf jeweils drei Milliarden Euro für Bund und Länder. Im ersten Jahr werden auch eventuell anfallende Mehrkosten noch gemeinsam getragen. Wie mit Mehrkosten ab dem kommenden Jahr umgegangen wird, ist derzeit noch ungewiss. Bislang haben lediglich die Länder ihre Bereitschaft signalisiert, die Mehrkosten weiterhin zu übernehmen. Eine entsprechende Zusage des Bundes steht noch aus, was bei den Verkehrsverbünden die Befürchtung weckt, auf den Kosten sitzen zu bleiben.

„Fortführung des Deutschlandtickets ernsthaft gefährdet“ – Landespolitiker machen Druck auf Wissing

Ende Juli drängte Oliver Krischer, Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen und Vorsitzender der Länderverkehrsminister-Konferenz, in einem eindringlichen Schreiben an Bundesverkehrsminister Volker Wissing auf eine Klärung der Finanzierungsfrage. Ohne eine Entscheidung über die zukünftige Finanzierung „sehen die Länder die Fortführung des Deutschlandtickets oder zumindest dessen flächendeckende Anwendung ernsthaft gefährdet“, zitiert die Süddeutsche Zeitung aus dem ihr vorliegenden, vierseitigen Brief. Krischer stellt Wissing ein Ultimatum, dass bis „Oktober Klarheit über den Preis und die Finanzierung“ herrschen sollte.

Auch Winfried Hermann, Verkehrsminister von Baden-Württemberg, sieht den Bund in der Verantwortung, die Kosten weiterhin zu teilen. „Der Bund und vor allem Bundesverkehrsminister Wissing müssen sich jetzt endlich zu dem von ihm selbst initiierten Projekt bekennen und auch in den kommenden Jahren die Hälfte der Kosten des Deutschlandtickets übernehmen“, so seine Aussage.

Deutschlandticket in Gefahr: Fronten zwischen Bund und Ländern wohl verhärtet

Für die Verkehrsverbände ist eine rasche Entscheidung von großer Bedeutung. Ohne finanzielle Zusicherungen können sie keine Tarifanpassungen vornehmen, wie aus Krischers Brief hervorgeht. Das ließe die Zukunft des Deutschlandtickets ungewiss erscheinen, sagt Werner Overkamp, stellvertretender Vorsitzender des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), und fordert Bund und Länder ebenfalls zu einer Einigung auf.

Laut SZ, die sich dabei auf Regierungskreise beruft, sind die Fronten zwischen beiden Seiten aber verhärtet. Es sei jedoch unwahrscheinlich, dass dies das endgültige Aus für das Deutschlandticket bedeutet. Es könnte jedoch sein, dass das Deutschlandticket in Zukunft teurer wird. Für viele Kunden wäre das sicherlich ein herber Schlag. Und schon in seiner jetzigen Form ist das Abo für Verbraucherschützer nicht wirklich zufriedenstellend, sie warnen vor einer Falle beim 49-Euro-Ticket. (sp)

