Details zu Insolvenzplan von Galeria Karstadt Kaufhof - wem harte Konsequenzen drohen

Von: Victoria Krumbeck

In dem Insolvenzverfahren von Galeria Karstadt Kaufhof sind neue Details ans Licht gekommen. So sollen die Gläubiger auf einen Milliardenbetrag verzichten.

Kassel/Essen – Das Warenhaus Galeria Karstadt Kaufhof ist schon seit Jahren ein Sorgenkind. Innerhalb von zwei Jahren meldete das Unternehmen zweimal eine Schutzschirm-Insolvenz an. Die Corona-Pandemie sowie die hohen Energiekosten haben die Handelskette gezeichnet. Am 27. März stimmen die Gläubiger in Essen über den Insolvenzplan ab. Dieser sieht einen Verzicht der Gläubiger in Milliardenhöhe vor. Sollten diese damit nicht einverstanden sein, droht das Sofortige aus der Filialen.

Die wirtschaftliche Ausgangslage ist für das Unternehmen schwer. Die Umsatzverteilung von Galeria Karstadt Kaufhof soll laut den Autoren des Insolvenzplans problematisch sein, wie die Lebensmittelzeitung (LZ) berichtete. Denn 94 Prozent sollen aus dem stationären Geschäft stammen und nur sechs Prozent aus dem E-Commerce. Ein „strukturell schwieriges Marktumfeld“, wie die LZ den Bericht zitierte. Eine weitere Herausforderung seien die gestiegenen Energiekosten. Die Autoren rechnen mit einer Steigerung um rund 150 Millionen Euro im Vergleich zu 2021.

Insolvenzverfahren von Galeria Karstadt Kaufhof: Gläubiger sollen auf Milliarden verzichten

Für Galeria steht fest, dass die Gläubiger auf eine ordentliche Summe verzichten müssen. Das Unternehmen soll von Vermietern, Lieferanten und anderen Gläubigern verlangen, auf einen Großteil der Forderungen zu verzichten, wie die Deutsche-Presse-Agentur (dpa) mit Bezug auf die Wirtschaftswoche, der eine Zusammenfassung des Insolvenzplans vorliegt, erklärte. Die Sanierungsberater rechnen mit „planzahlungsberechtigten Insolvenzforderungen“ von insgesamt 1,41 bis 2,36 Milliarden Euro.

Unternehmen Galeria Karstadt Kaufhof Sitz Essen Filialen 131 Mitarbeiter 18.000 (stand 2020)

Galeria Karstadt Kaufhof: Verzicht würde besonders die Vermieter treffen

Die Vermieter der Galeria-Warenhäuser würde ein Verzicht hart treffen. Laut dem Dokument besteht ein Mietverhältnis mit dem „Unternehmen der Signa-Gruppe für 30 Warenhaus-Standorte“. Auch einige weitere Investoren wie Apollo, RFR oder Demire sind betroffen. Mit dem staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) hatte der Bund Galeria finanziell geholfen. Insgesamt 680 Millionen Euro sollen geflossen sein. Laut Insolvenzplan sollen rund 88 Millionen Euro aus der Verwertung des Warenbestands zurückgezahlt werden, wie die Wirtschaftswoche berichtete.

Laut Insolvenzplan liegt kein Kaufangebot vor. Während des Schutzschirmverfahrens zeigte sich nur „verhaltenes Interesse an der Übernahme einzelner Filialen“, zitiert die LZ. Ersten Ankündigungen zufolge wollte Galeria Karstadt Kaufhof mehr als 40 seiner Filialen schließen. Wie viele es tatsächlich werden, soll sich in den nächsten Tagen klären.

Das Logo der Galeria Kaufhof ist im Zentrum von Chemnitz vor dem Neuen Rathaus zu sehen. © Hendrik Schmidt/dpa

Galeria Karstadt Kaufhof: Ablehnung des Insolvenzplans hätte drastische Konsequenzen

Wie soll es mit der Handelskette weitergehen? An dem Sanierungskonzept, das Galeria Karstadt Kaufhof nach der letzten Insolvenz einleitete, will der Konzern festhalten. Außerdem will Galeria den Bekleidungsbereich stärken. Schreib- und Spielwaren sollen reduziert werden und die einzelnen Filialen stärker auf regionale und lokale Bedürfnisse angepasst werden.

Doch falls die Gläubiger den Plan ablehnen sollten, hat dies auch Konsequenzen für die Verbraucher. Dann werde „der Geschäftsbetrieb unmittelbar einzustellen sein“, zitierte die Wirtschaftswoche den Insolvenzplan. Eine Annahme des Plans bedeutet für die Gläubiger ohne Sicherheiten nur 2 bis 3,5 Prozent der geschuldeten Summe. Ob der Neustart für Galeria Karstadt Kaufhof gelingt, bleibt also abzuwarten. (vk)