Weiterer Ärger mitten im Reisechaos: Eurowings zieht Preise an

Teilen

Mitten in der Urlaubszeit kündigt Eurowings an, seine Tarifpreise um 10 Prozent zu erhöhen. Grund dafür sind vor allem die steigenden Ölpreise.

Köln – Gestrandete Koffer und verspätete Flüge: Reisen ist momentan schwer genug. Jetzt kündigt Eurowings-Geschäftsführer Jens Bischof in einem Interview an, dass das Fliegen teurer werden wird. Die Ticketpreise sollen um 10 Prozent steigen. Doch Bischof hat auch eine gute Nachricht für die Verbraucher, das Reisechaos soll sich an den Flughäfen bald legen.

„Die Zeit der Ultra-Billig-Tickets ist ganz klar vorbei. Fliegen wird teurer und muss auch teurer werden“, das sagt Eurowings-Chef Jens Bischof. In einem Interview mit rp-online.de erzählt Bischof, dass Eurowings mittlerweile eine Kostensteigerung in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrags habe. Die hohe Summe kommt aufgrund des Ölpreisschocks zustande. Eine Erholung ist derweil nicht in Sicht, denn die Ölpreise steigen weiterhin an.

Flugairline Eurowings erhöht Ticketpreise

Bischof sagt: „Entsprechend werden wir unsere Tarife, die bereits etwa zehn Prozent teurer sind als 2019, um mindestens weitere zehn Prozent nach oben anpassen müssen“. Insgesamt wäre das eine Preiserhöhung von 20 Prozent. „Ökonomisch wie ökologisch war es wenig sinnstiftend, dass aggressive Wettbewerber mit Flugpreisen zum Wert eines Kinotickets ein völlig falsches Bild unserer Branche gezeichnet haben“, so Bischof in dem Interview. Für 5 Euro ans Mittelmeer zu fliegen, sei damit Geschichte.

Passagiere können sich dennoch auf ein mögliches Reisechaos an den Flughäfen vorbereiten. Bischof erzählt, dass während der Pandemie die Flugbranche etwa 150.000 Beschäftigte verloren hat. Dies führt jetzt in der Urlaubszeit vor allem zu Personalmangel bei der Gepäckfertigung und bei den Sicherheitskontrollen. Durch die Pandemie konnten viele Piloten ihre Trainingsflüge nicht antreten. Dies führt auch zu einem weiteren Engpass. Auch Corona führte zu krankheitsbedingten Ausfällen. Zum Start der Sommerferien in NRW meldeten sich mehr als 10 Prozent der Mitarbeitenden krank.

Deutschland in der Urlaubszeit: Bischof sieht Ende des Reisechaos

Bischof ist aber auch optimistisch. Die Zeit der verspäteten und gestrichenen Flüge soll langsam zum Ende kommen. Mehr als 95 Prozent der Reisenden konnten an ihr Urlaubsziel gebracht werden, erzählt er. Schon jetzt sehe er eine Stabilisierung des Flugbetriebs als noch zum Start der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. (vk)