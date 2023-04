Renten-Tipps: Wann man zu alt für einen Kredit ist

Von: Anika Zuschke

Teilen

Wenn Rentner bei der Bank einen Kredit beantragen wollen, dann gibt es einiges zu beachten. Denn das Alter spielt eine entscheidende Rolle.

Update vom 2. März 2023: Endlich in Rente – aber wie lange werde ich Ruhestand und Altersbezüge genießen können? Eine Studie zeigt, wo Rentner ihren Ruhestand am längsten genießen können. Auch Wellness für Rentner ist gut: So gesund ist Sauna auch im Alter wirklich.

Erstmeldung: Hamburg – Nach vielen Jahren der Arbeit finden Menschen im Rentenalter häufig die Zeit, ihren Hobbys und Leidenschaften endlich nachzugehen. Rentner treten ihre lang ersehnte Weltreise an, wollen sich ein neues Auto zulegen oder ihre geliebten Enkelkinder mit Geschenken überschütten. Doch all das kostet Geld – was die meisten Senioren mit Blick auf die aktuelle finanzielle Lage nicht im Übermaß auf dem Konto liegen haben. Da kommt die Frage auf: Haben auch Rentner Anspruch auf einen Kredit von der Bank?

Befristet zur Verfügung gestellter Geldwert, Betrag: Kredit Die häufigsten drei Kreditarten: Ratenkredit, Dispokredit, Immobilienkredit Ablauf: Bei Krediten leiht sich der Kreditnehmer beim Kreditgeber eine bestimmte Summe und zahlt dafür Miete in Form von Zinsen

Kredite für Rentner ohne Altersbeschränkung – woran kann das Darlehen scheitern?

Die Frage kann kurz und knapp mit „Ja“ beantwortet werden: Denn offiziell gibt es keine Altersgrenze bei der Kreditvergabe für Rentner. Doch muss schnell eingelenkt werden, dass es mit fortschreitendem Alter immer schwieriger wird, einen Kredit von der Bank zu erhalten. Rentner haben demnach in den meisten Fällen schlechtere Chancen, ein Darlehen bewilligt zu bekommen als jüngere Kunden. Zudem schränken viele Banken den Kreditrahmen für Senioren ein, berichtet die Gesellschaft für Verbraucherinformation mbH, Vergleich.de.

Sie wollen als Rentner einen Kredit beantragen? Dann gibt es einige Dinge, auf die Sie achten sollten. (24hamburg.de-Montage) © Panthermedia/imagebroker/Imago

Das liegt schlicht daran, dass die Banken bei einer Kreditvergabe sicherstellen müssen, dass das Darlehen auch wieder zurückgezahlt werden kann. Es ist also nicht nur die Bonität des Kunden entscheidend, sondern auch das Alter. Die meisten Banken legen zudem bei der Kreditvergabe ein besonderes Augenmerk auf das Einkommen des Antragstellers – was mit der Rente im Vergleich zum Berufsleben natürlich sinkt.

Außerdem ist das Risiko eines Krankheits- oder Sterbefalls bei Rentnern Vergleich.de zufolge statistisch gesehen größer als bei jüngeren Kunden – womit wiederum das Risiko für die Bank steigt, dass der Kredit nicht rechtzeitig getilgt werden kann. Deswegen lehnen Banken immer wieder Darlehen für Senioren ab, laut dem SWR sogar auch schon vor der Rente.

Kredite auch als Rentner bekommen: Welche Optionen Banken haben

Es gibt aber unterschiedliche Möglichkeiten, die Sie Ihrer Bank als Rentner bei einem Kreditantrag vorschlagen können: Einerseits können Banken den Kredit bei Senioren auf eine kurze Laufzeit anlegen und dies mit hohen Raten verbinden, berichtet der SWR. So wäre die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Kredit vor dem Tod zurückgezahlt wird. Oder die Bank bewilligt eine längere Laufzeit des Kredits, aber verlangt dafür deutlich höhere Zinsen.

Hunderte Euro sparen: Zuschüsse und Ersparnisse jetzt für Rentner Fotostrecke ansehen

Die dritte Option der Bank sind zusätzliche Versicherungen, mit denen das Kreditinstitut auf der sichereren Seite ist, sollten Raten nicht mehr bezahlt werden können. Doch sind diese Versicherungen laut dem SWR im hohen Alter oft teuer. Generell gibt es einige Dinge, die Sie bei der Geldanlage als Rentner beachten sollten.

Darlehen für Rentner über 70: In welchem Alter bekommt man keinen Kredit mehr?

Wenn Sie als Rentner auf einen Kredit nicht verzichten wollen, gibt es aber auch noch einige Tipps, die Sie selbst bei einem Darlehensantrag im Kopf haben sollten. Zunächst einmal gilt: je früher, desto besser. Denn wie bereits hervorgehoben wurde, spielt das Alter bei einem Kredit eine zentrale Rolle. Das Alter ist übrigens auch bei der Witwenrente für Hinterbliebene entscheidend.

Als 65-jähriger Rentner haben Sie laut Vergleich.de eine bessere Chance auf einen Kredit als mit 75 Jahren. Bei vielen Banken ist tatsächlich eine Altersgrenze bis höchstens 75 Jahre gängig – dem Vergleichsportal Verivox zufolge ist eine Kreditaufnahme aber auch in dem Alter nicht unmöglich. Allerdings werden Rentnern über 75 Jahren in den meisten Fällen nur noch Kredite von maximal 25.000 Euro gewährt. Wenige Banken bewilligen sogar ein Darlehen für Senioren ab 80 Jahren, dafür muss die Bonität aber hervorragend sein.

24hamburg.de-Newsletter Im Newsletter von 24hamburg.de stellt unsere Redaktion Inhalte aus Hamburg, Norddeutschland und über den HSV zusammen. Täglich um 8:30 Uhr landen sechs aktuelle Artikel in Ihrem Mail-Postfach – die Anmeldung ist kostenlos, eine Abmeldung per Klick am Ende jeder verschickten Newsletter-Ausgabe unkompliziert möglich.

Kredite für Rentner ohne Altersbeschränkung: Wie Sie Ihre Chancen auf ein Darlehen steigern

Wichtig ist außerdem die Kreditsumme und die Laufzeit des Darlehens. „Wer höhere Monatsraten stemmen kann und damit die Laufzeit verkürzt oder nur einen Kredit von geringer Höhe (bis zu 10.000 €-Kredit) benötigt, bekommt damit eher das gewünschte Darlehen“, heißt es auf dem Online-Portal Vergleich.de.

Was die Annahmewahrscheinlichkeit eines Kredits für Rentner ebenfalls erhöhen kann, ist ein Mitantragsteller. Ehe- oder Lebenspartner sowie Kinder oder auch Freunde können als Mitunterzeichner für bessere Bonität sorgen und auf diese Weise den Kredit ihrer Eltern bzw. Angehörigen absichern. Laut Verivox ist der Vorteil von zwei Antragstellern, dass Sie als Rentner bessere Kreditkonditionen zugesagt bekommen. Denn für die Bank wird auf diese Weise das Risiko eines Kreditausfalls verringert.

Tipp für einen Kreditantrag als Rentner: Mehrere Banken anfragen

Ein Tipp zum Schluss: Holen Sie sich unterschiedliche Kreditangebote von mehreren Banken ein und vergleichen Sie diese. Für einen Kredit sollten Sie sich demnach nicht nur auf Ihre Hausbank verlassen – auch wenn diese natürlich eine sinnvolle erste Anlaufstelle darstellt. Doch häufig machen unterschiedliche Banken auch unterschiedlich gute Angebote. Geben Sie die Hoffnung also nicht auf, wenn es mit den ersten beiden Kreditinstituten nicht sofort klappt.

Passen Sie aber vor unseriös wirkenden Angeboten im Internet auf – besonders online gibt es zahlreiche dubiose Kredite, die nur für Senioren angeboten werden. Halten Sie sich diesbezüglich besser an namhafte Banken und Institute.