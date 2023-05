Großer Rückruf bei Granini: Schimmelpilze in etlichen Fruchtsäften - zahlreiche Supermärkte betroffen

Von: Teresa Toth

Wer in seinem Fruchtgetränk ungewöhnliche Verfärbungen entdeckt oder einen muffigen Geruch wahrnimmt, sollte aufpassen: Granini ruft zahlreiche Getränke zurück.

München – Viele genießen sie zum Frühstück oder als Erfrischung für unterwegs: Fruchtsäfte von Hohes C und FruchtTiger. Sie gehören beide zur Marke Granini und werden in sämtlichen Discountern und Supermärkten verkauft. Doch jetzt sollten Verbraucher beim Einkauf ganz genau hinsehen. Der Hersteller hat einen Rückruf gestartet, da die Fruchtsäfte Schimmelpilze enthalten können.

Hohes C und FruchtTiger: Insgesamt neun Getränke sind von dem Rückruf von Granini betroffen

Betroffen sind insgesamt neun Getränke, wie Granini in einer Pressemitteilung erklärt. „Aufgrund von vereinzelten Verbraucherreklamationen und nachfolgender Überprüfung seitens des Herstellers ist von einer Verunreinigung einzelner Flaschen mit Schimmelpilzen während der Abfüllung auszugehen“, so der Hersteller über den Rückruf. Betroffen sind sechs FruchtTiger-Säfte sowie drei Getränke von Hohes C:

Produkte: MHD: FruchtTiger Apfel-Erdbeere 0,5 l 30.08.-13.11.2023 FruchtTiger Orange-Maracuja 0,5 l 02.09.-08.11.2023 FruchtTiger Multifrucht 0,5 l 28.08.-10.11.2023 FruchtTiger Rote Früchte 0,5 l 03.09.-13.11.2023 FruchtTiger Apfel-Erdbeere 0,25 l 21.10.-24.10.2023 FruchtTiger Multifrucht 0,25 l 24.10.-25.10.2023 hohes C Naturelle Apfel-Zitrone 25.10.-26.10.2023 hohes C Naturelle Apfel-Kirsch 26.10.-27.10.2023 hohes C Naturelle Weißer Tee Pfirsich 26.10.2023

Einige betroffene Flaschen lassen sich wohl mit dem bloßen Auge erkennen: Der Schimmel könne sich in Form von Flecken oder Verfärbungen auf oder im Fruchtgetränk zeigen. Eine ungewöhnliche Konsistenz des Saftes sowie pelzige oder schleimige Ablagerungen deuten laut der Mitteilung ebenfalls darauf hin, dass sich Schimmel darin befindet. Sollte der Saft optisch unauffällig aussehen, lohne es sich demnach auch, an dem Getränk zu riechen: Ein muffiger Geruch könne ebenfalls ein Indiz sein.

Auch FruchtTiger Apfel-Erdbeere und Hohes C Pfirsichtee sind von dem Rückruf von Granini betroffen. © Granini/Screenshot

Rückruf von Granini Fruchtsäften wegen Schimmel: Verdauungsprobleme möglich

Wer einen der betroffenen Säfte bereits getrunken hat, könnte nach dem Verzehr unter Verdauungsbeschwerden leiden. Granini gibt jedoch Entwarnung: Schwere gesundheitliche Folgen haben Verbraucher nicht zu befürchten. Dennoch rät der Hersteller davon ab, betroffene Produkte zu konsumieren. Sie sollten stattdessen beim jeweiligen Discounter oder Supermarkt zurückgegeben oder vorsichtig entsorgt werden.

