Deutschlandweiter Tee-Rückruf: Unerwünschte Substanz im Produkt kann erbgutschädigend wirken

Von: Stella Henrich

Aktuell wird ein Tee-Produkt zurückgerufen. (Symbolfoto) © Federico Gambarini/dpa

Ein niederländischer Hersteller ruft seinen Tee „Vorsichtsmaßnahme“ zurück. Das Produkt wurde deutschlandweit verkauft.

Landgraaf/Niederlande ‒ Der Hersteller Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading ruft sein Matcha Teepulver THS aus dem Handel zurück. Das Produkt wurde über die TK Maxx-Filialen in Deutschland vertrieben und gelangte bundesweit in den Verkauf. Als Grund für den Rückruf gibt das Unternehmen mit Sitz in Holland eine „erhöhte Menge an Benzo(a)pyren und polyzyklischen Kohlenwasserstoffen“ (PAK) an, die im Pulver enthalten seien. Laut Hersteller betrifft es das Teepulver mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 25.11.2024.

Das Produkt wurde zwischen Mai 2022 und August 2022 verkauft. Es wird laut Hersteller als Vorsichtmaßnahme aus dem Handel genommen. Konsumenten, die den Tee bereits erworben haben, können den Artikel zurückbringen und erhalten den vollen Kaufpreis erstattet, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung an die Verbraucher.

Angaben zum Tee-Rückruf:

Matcha Teepulver THS in der 80 Grammpackung wird zurückgerufen. (Produktbild) © Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading B.V.

Hersteller Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading B.V. Vertrieb TK Maxx Filialen Produkt Matcha Teepulver THS 80 Gramm Haltbarkeitsdatum 25.11.2024 Grund des Rückrufs Erhöhte Menge an Benzo(a)pyren und polyzyklischen Kohlenwasserstoffen Kunden-Informationen Telefon: +31 (0) 45 - 533 82 00 oder per E-Mail: Office@heuschenschrouff.com

Tee-Rückruf: Bundesamt warnt vor Benzo(a)pyren und PAK

Benzo(a)pyren ist eine chemische Verbindung aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Die Substanz wirke krebsauslösend, erbgutschädigend und reproduktionstoxisch, weil sie die Zellen der Keimbahn schädigen kann, warnt das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Benzo(a)pyren und PAK könnten auch in verarbeiteten Lebensmitteln wie beispielsweise Räucherfisch oder Speiseölen vorkommen.

Auch Lebensmittel für Säuglinge und Kleinkinder wie Getreidebeikost, Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung, auch Säuglingsmilchnahrung und Folgemilch, könnten PAK enthalten.

