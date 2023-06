Deutschlandweite Rückruf-Welle: Viele Produkte und Supermärkte betroffen

Von: Lena Zschirpe

Teilen

Derzeit sind etliche Produkte und Supermärkte von Rückrufen betroffen. Der Grund ist aktuell fast immer der gleiche: verunreinigter Spinat.

Dortmund – Spinat gilt als gesund und ist in Produkten offenbar ein echter Allrounder – denn wie durch einen aktuellen Rückruf deutlich wird, ist das Gemüse in vielen verarbeiteten Lebensmitteln enthalten. Sämtliche Supermärkte und Discounter sind seit dem 6. Juni betroffen, berichtet RUHR24.

Rückruf wegen Spinat: Mehrere Produkte sind verunreinigt

„Metallteile von bis zu zwei Millimetern Größe“ sollen sich laut mehreren Hersteller-Mitteilungen sowie dem Portal lebensmittelwarnung.de in den Supermarkt-Artikeln befinden können. Sowohl Bio-Produkte als auch Artikel, die nicht explizit mit diesem Label beworben werden, sind betroffen. Ob noch weitere Rückrufe folgen könnten, ist derzeit noch unklar.

Anfangen hat die Rückruf-Welle mit einem Veggie-Schnitzel der Marke „So Fine“. Die betroffenen Packungen mit 200 Gramm Inhalt erkennen Verbraucher an folgenden Eckdaten:

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 29.05.2023 bis einschließlich 10.07.2023

Los-Kennzeichnung: EAN 8718885891164

Die Marke ist deutschlandweit in unterschiedlichen Supermärkten erhältlich. Recherchen von RUHR24 haben ergeben, dass „So Fine“ je nach Angebot bei Edeka, Rewe, Kaufland und Netto erhältlich ist.

Sämtliche Supermärkte von Rückruf betroffen: Spinat mit Splittern verunreinigt

Ein ganz ähnliches Produkt ist beim Bio-Händler „dennree“ betroffen. Unter der gleichnamigen Eigenmarke vertreibt der Bio-Supermarkt mehrere Produkte, darunter auch vegetarische Bratlinge. Auch hier kann laut Herstellerangaben nicht ausgeschlossen werden, dass sich Metallsplitter in den Produkten befinden.

In der Packung befinden sich 160 Gramm der Gemüse-Bratlinge in der Sorte „Spinat“. Verbraucher können die betroffenen Chargen am Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) erkennen. Diese sind 03.04.2023 bis 26.06.2023.

Doch welche Gefahr geht von den vermeintlichen Metall-Teilchen im Spinat überhaupt aus? Grundsätzlich können beim Herunterschlucken der scharfkantigen Teilchen ernsthafte Verletzungen im Mund- und Rachenraum entstehen. Im schlimmsten Fall führt das Verschlucken zu inneren Verletzungen oder Blutungen.

Spinat gilt als gesund, wird aktuell aber in mehreren Supermärkten zum Verhängnis. © Willibald Wagner/Imago

Rewe und Aldi von Rückruf betroffen: Maultaschen können gefährlich werden

Direkt mehrere Produkte sind auch bei Aldi und Rewe von dem großen Rückruf betroffen. Auch hier haben die Lebensmittel wieder eine wichtige Gemeinsamkeit: Spinat.

Demnach ruft die Marke „Bürger“ zwei Sorten Bio-Maultauschen zurück. Die Aldi-Eigenmarke „Gut Bio“ warnt ebenfalls vor möglichen Metallsplittern in den Maultaschen. Folgende Produkte sind von dem Rückruf betroffen:

Bürger Bio-Maultaschen, 300 Gramm

Bürger Bio-Gemüsemaultaschen, 300 Gramm

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 29.03.2023 bis einschließlich 03.07.2023

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 29.03.2023 bis einschließlich 03.07.2023 Aldi Gut Bio-Schwäbische Maultaschen, 300 Gramm

Aldi Gut Bio-Gemüsemaultaschen, 300 Gramm

Mindesthaltbarkeitsdatum: 29.03.2023 bis einschließlich 03.07.2023

Spinat-Aufstrich verunreinigt: Weiteres Produkt von Rückruf betroffen

Ebenfalls im Bio-Sektor sind gleich drei Aufstriche von verschiedenen Herstellern betroffen. Auch hier der verunreinigte Spinat Grund für den Rückruf. Auf diese Artikel sollten Verbraucher jetzt genau schauen:

Artikel: Allos Hof-Gemüse Spinat Pinienkerne

Inhalt: 135 Gramm

Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD): 03.02.2024 bis 23.06.2024

Inhalt: 135 Gramm Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD): 03.02.2024 bis 23.06.2024 Artikel: Tartex Markt Gemüse Spinat Pinienkerne

Inhalt: 135 Gramm

Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD): 03.02.2024 bis 23.06.2024

Inhalt: 135 Gramm Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD): 03.02.2024 bis 23.06.2024 Artikel: Alnatura Brotaufstrich Spinat-Walnuss

Inhalt: 135 Gramm

Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD): 28.02.2024, 28.04.2024 und 28.05.2024

Für alle betroffenen Produkte gilt: Auf den Verzehr sollte sicherheitshalber verzichtet werden. Die Rückgabe ist auch ohne des Kassenbons möglich, der Einkaufspreis wird erstattet. Der Hersteller von „So Fine“ gibt bezüglich der Rückerstattung keine Angabe.