Leben im Tiny-House: Wie lange halten die kleinen Häuser?

Von: Kilian Bäuml

Der Wunsch nach eigenen vier Wänden ist groß und für viele reicht es wohl auch in klein. Tiny-Houses werden immer beliebter, doch halten die kleinen Häuser genauso lange wie die großen?

München – Von Tiny-Houses hört man immer wieder, die kleinen Häuschen sollen eine echte Alternative zum klassischen Wohnen in Wohnungen oder Häusern sein. Das Konzept ist offenbar für viele Menschen in Deutschland reizvoll. Noch handelt es sich bei den Tiny-Houses um eine Nische, doch der Markt wächst. Inzwischen soll es mehr als 500 unterschiedliche Häuser von 75 Herstellern geben. Wer ein Haus baut, plant häufig dort ein Leben lang zu wohnen und – zumindest vom Zustand des Hauses her – geht das in den meisten Fällen auch. Können die kleinen Häuschen da mithalten?

Tiny-House in Deutschland: Welche Arten der Häuschen es gibt

Der Begriff Tiny-House wird häufig recht flexibel verwendet, die Vorstellung vom Häuschen im Grünen kann dabei genauso zutreffen wie die Container-Siedlung – je nachdem, wie Tiny-Houses definiert werden. Laut dem Haushaltsportal myhomebook.com gehören dazu beispielsweise folgende:

Baumhäuser

Container-Häuser

Gartenhäuser

Hausboote

Häufig haben die kleinen Häuschen auch Räder, in diesen Fällen können sie auf Stellplätzen aufgestellt werden. In ganz Deutschland gibt es jedoch auch ganze Siedlungen für Tiny-Houses, davon befinden sich gleich mehrere in Bayern, etwa in Amberg.

Leben im Tiny-House: Wie lange halten die kleinen Häuser?

Je nachdem um welche Art von Tiny-House es sich handelt, unterscheidet sich die Lebensdauer ziemlich stark, wie die Beratungsfirma für Tiny-Hoses Indiviva auf ihrer Website berichtet. Ein Häuschen auf Rädern, das auf einem Stellplatz steht, hält sich 10 bis 15 Jahre.

Tiny-Houses werden immer beliebter, bisher ist das Wohnen auf kleinem Raum jedoch eher eine Nische. © S. Ziese/Imago

Deutlich länger hingegen verhält es sich mit Tiny-Houses, die mit Baugenehmigung gebaut wurden. In diesen Häusern werden nur Materialien mit bauordnungsrechtlicher Zulassung verwendet. Ihre Haltbarkeit ist deshalb deutlich länger und beträgt laut Indivia sogar mindestens 40 Jahre.

Tiny-House in Deutschland – Alternative zum klassischen Wohnen

Ob sich ein Tiny-House für das eigene Leben eignet, muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Doch vor dem Hintergrund von explodierenden Mieten und Wohnungsnot in Deutschland könnten sie zur Alternative zum klassischen Wohnen werden.

Der bekannte, deutsche Traum von Eigenheim ist für viele inzwischen nämlich genau das: ein Traum. Vor allem die steigenden Kosten beim Hausbau können sich viele Menschen nicht mehr leisten. Häufig treten auch ungeplante Kosten auf, sodass sich die Kosten beim Hausbau sogar verdoppeln können. Auch bei Wohnungen sieht die Lage nicht besser aus, laut der Hans-Böckler-Stiftung fehlen in deutschen Städten fast zwei Millionen günstige Wohnungen – und der Bedarf steigt. (kiba)