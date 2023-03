Lieferengpässe bei McDonald’s: Müssen die Deutschen jetzt auf ihren liebsten Bürger verzichten?

Von: Vivian Werg

Teilen

In einigen McDonald’s-Filialen sind derzeit nicht alle Produkte verfügbar. © Matthias Schrader/ dpa

Der Big Mac ist wohl der bekannteste Hamburger der Welt. Doch der beliebte Klassiker der Fastfoodkette war vielerorts ausverkauft – McDonald’s äußert sich.

München – Das goldene M-Logo, die rote Pommes-Tüte und der Big Mac: Sie stehen für die berühmte Fastfoodkette. „Es gibt immer etwas, das uns verbindet – und sei es ‚nur‘ der Biss in den Big Mac.“ Mit der von Scholz & Friends konzipierten Kampagne feierte McDonald’s seinen Klassiker. In dem Spot beißen Jung und Alt, Dick und Dünn, Groß und Klein beherzt in den Burger-Liebling.

Doch der vielleicht beliebteste Burger der Deutschen war neben weiteren Produkten, wie Business Insider im April berichtete, in einigen McDonalds Filialen nicht mehr verfügbar. Kunden meldeten sogar, dass Big Mac und McRib zum Teil seit Wochen ausverkauft seien. Werden Big Mac und Co jetzt knapp?

McDonald’s: Keine Ausfälle mehr im Sortiment – „Keinerlei Lieferschwierigkeiten“

Die Fastfoodkette hatte mit Lieferengpässen zu kämpfen. In den sozialen Medien ließen Nutzer ihrem Frust über die wochenlangen Engpässe freien Lauf. Und wandten sich über Twitter sogar direkt an das Unternehmen.

„Von den Beeinträchtigungen sind unsere Restaurants bundesweit in unterschiedlichem Ausmaß betroffen. Daher können wir an dieser Stelle leider keine genaue Auskunft darüber geben, welche Produkte genau das jeweils betrifft. Das kann tatsächlich von Restaurant zu Restaurant verschieden sein“, so McDonald’s Deutschland gegenüber RTL/ntv im vergangenen Jahr.

Jetzt aber die Entwarnung: Auf Anfrage von Ippen.Media hieß es, dass aktuell keine Lieferschwierigkeiten in den deutschen Filialen zu verzeichnen sind. „Tatsächlich gibt es, allerdings bei McDonald’s Deutschland, keinerlei Lieferschwierigkeiten“, meinte ein McDonald‘s-Pressesprecher.

McDonald‘s-Konkurrent Burger King erhöhte die Preise – wegen Ukraine-Krieg

Grund für die Lieferschwierigkeiten im vergangenen Jahr waren nach Angaben des Unternehmens „operative Schwierigkeiten bei ihrem Logistikpartner Havi“.

Business Insider zufolge hatte McDonald‘s-Konkurrent Burger King laut eigenen Angaben einst keine Probleme und konnte sein Angebot wie gewohnt auffahren. Allerdings kündigte Burger King damals an, wegen des andauernden Ukraine-Kriegs seine Preise zu erhöhen.

McDonald’s und weitere US-Riesen wie Coca Cola und Starbucks haben im Zuge des Ukraine-Krieges den Betrieb in Russland vorübergehend eingestellt. Damit verschwand auch der beliebte Big Mac. Allerdings gibt es einen russischen Nachfolger – der sogenannte „Big Hit“. Diesen haben die Russen ins Leben gerufen, nachdem ein russischer Geschäftsmann alle 850 Filialen in dem Land aufgekauft hat. (Vivian Werg)